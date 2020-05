Fem tankskibe skaber internationalt drama

Iran og Venezuela har gjort USA rasende, efter at de to lande har handlet olie med hinanden. Et klart brud på amerikanske sanktioner

Det iranske tankskib Fortune med brændselsolie om bord har netop lagt til ved olieraffinaderiet El Palito i Venezuela.

Tankskibet er det første af fem, der skal levere mere end 1,5 millioner tønder benzin til det sydamerikanske land, som lige nu gennemlever en gigantisk oliekrise.

Men situationen er ved at at udvikle sig til et højpolitisk drama, fordi både Iran og Venezuela nu aktivt bryder amerikanske sanktioner mod begge lande.

Hundredvis af venezuelanere holder i kø for at få benzin på bilen. Landet oplever en kæmpemæssig oliekrise. Foto: Isaac Urrutia/Ritzau Scanpix

Både Iran og Venezuela har advaret Washington om at skride ind og stoppe den sejlende karavane, som eskorteres af venezuelanske flådefartøjer og fly.

Det rapporterer Reuters og BBC.

I Venezuela takker den yderst kontroversielle præsident, Nicolás Maduro, iranerne, der heller ikke er blege for at trodse amerikanerne, mener han.

- Vi er to revolutionære folk, som aldrig nogensinde vil knæle for den nordamerikanske imperialisme.

Lørdag truede Irans præsident, Hassan Rouhani, amerikanerne med at gøre gengæld, hvis de blokerer for tanskibene.

I byen Crisobal har man lukket tankstationen på grund af krisen. Foto: Carlos Eduardo Ramirez/Ritzau Scanpix/Reuters

USA's forsvarsministerium følger ifølge nyhedsbureauet Reuters situationen tæt.

Militæret har flere flådeskibe i Det Caribiske Hav, men indtil videre har man ikke annonceret planer om at stoppe iranernes tankskibe.

Trumps administration har i årets begyndelse indført sanktioner mod det russiske olieselskab Rosneft, som har vanskeliggjort deres køb af olie fra Venezuela.

Sanktionerne fik i marts Rosneft til at droppe alle fremtidige køb af olie fra Venezuela, hvilket kastede landet ud i en oliekrise.

Sydamerikanerne er et af verdens største producenter af olie, men mangler kapacitet til at omdanne den til brændsel. Derfor er import af netop brændstof livsnødvendig for venezuelanerne.

Regeringen har grundet krisen valgt at rationere benzinen i landet, hvor folk nu er nødt til at holde i lange køer hen over natten for at tanke bilen op med de tilladte 30 liter.

Iran og Venezuela er begge underlagt strenge sanktioner af USA.

