Fem tiltalt for drabsforsøg på hinanden: Vildt skyderi på åben gade

En sølvgrå Mercedes Benz blev gennemhullet af skud, da to grupper unge af anden etnisk herkomst forsøgte at dræbe hinanden med mindst to skydevåben på Vejlebrovej i Ishøj. Men mirakuløst blev ingen ramt.

Skyderiet skete 22. maj sidste år, og et år efter skyderiet går retssagen i gang fredag ved retten i Glostrup.

Her er fem unge i alderen 19 til 26 år tiltalt for drabsforsøg på hinanden, da de udvekslede skud mellem personerne i to biler kl. 18.35. Alle nægter sig skyldige.

Den ene bil, en sølvgrå Mercedes Benz, blev ramt af mindst fem skud og de to personer i bilen skød tilbage mod de tre angribere i den anden bil en rød/orange Toyota, lyder tiltalen.

Politiet mener, at de fem tiltalte var rivaler fra to kriminelle grupperinger.

Men de er ikke klassificeret som bander, og derfor er der ikke rejst tiltale efter bande-paragraffen 81 a, der fordobler straffen for eksempel ved skyderier.

I stedet er der - foruden drabsforsøg - rejst tiltale efter straffelovens § 81 b, hvor straffen kan forhøjes med indtil det halve, når skydevåben benyttes på et offentligt sted.

To dage før skyderiet blev Toyotaen røvet på en parkeringsplads ved Østergården i Ishøj, hvor en af de tiltalte, 25, i forening med fire ukendte medgerningsmænd trak en bilist ud af bilen, slog ham med knytnæver og sparkede ham, hvorefter de kørte med hans bil.

Ifølge tiltalen kørte tre af mændene på 19, 20 og 25 i den røvede bil, hvorfra de affyrede en byge skud mod Mercedes-bilen, hvor blandt andet højre bagdør blev gennemhullet.

Politiet har beslaglagt denne Mercedes, som har flere skudhuller i og omkring højre bagdør. Foto: Mathias Øgendal

Motivet til dobbelt-skyderiet er ukendt, men anklageren ventes at belyse det under den 11 dage lange retssag, hvor dommen ventes 26. juni. Bevisførelsen under sagen er et puslespil af blandt andet vidneforklaringer og tekniske spor.

Den 19-årige tiltalte er også anklaget for vold, frihedsberøvelse og afpresning af særlig grov beskaffenhed.

Sammen med uidentificerede medgerningsmænd bortførte han, ifølge tiltalen, en mand fra Vallensbæk-området og holdt ham fanget på et ukendt sted i cirka halvandet døgn.

Formålet var at afkræve ham 200-300.000 kr. i løsesum. Det er uklart, om pengene blev betalt.

Flere af de tiltalte er også anklaget for andre kriminelle forhold. En for at være flygtet fra Retten i Glostrup under en fristforlængelse, en anden for at have båret en kniv, der var udformet som et bæltespænde, og en tredje for knivtrusler ved Sydkysten Gymnasium på Vejlebrovej i Ishøj.

Her skal den 19-årige sammen med en ukendt medgerningsmand have truet to elever ved at holde en kniv frem mod dem: 'Sig til drengene på skolen, at de alle skal have et stik i låret'.