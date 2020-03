Fem unge dømt: Mishandlet offer blev filmet under groft overfald

Fem unge af anden etnisk herkomst er sendt i fængsel i tilsammen fem år og 10 måneder for et særdeles groft røveri og overfald på en 42-årig mand på Brøndby Strand station.

Han blev chikaneret af de unge i S-toget, der greb fat i ham, skubbede ham og sagde, at de ville have hans datter.

Han forsøgte at slippe væk fra dem ved at skifte togvogn, men steg af toget på Brøndby Strand station, og de fem unge fulgte efter ham.

Kort efter blev han overfaldet på parkeringspladsen, hvor han blev beordret til at tage alt sit tøj af og give dem alle sine værdier. Imens slog de den 42-årige med hans livrem, gav ham adskillige slag i hovedet og på kroppen med knytnæver og et knojern.

Den 42-årige brækkede næsen, så blodet flød, brækkede kæben og fik slået flere tænder løse. En af de unge filmede imens overfaldet med sin mobil. Offeret blev frarøvet sin mobil, nøgler, kreditkort og rejsekort.

Er fortsat fængslet

Retten i Glostrup har nu straffet de fem overfaldsmænd, der er i alderen 16 til 20 år, med fængselsstraffe fra 10 til 17 måneders fængsel. To af de dømte, to 19-årige, ankede på stedet, mens de tre andre to betænkningstid.

Alle fem er fortsat varetægtsfængslet.

En 17-årig fik 10 måneders fængsel, en 16-årig fik et år, den ene 19-årige fik et år og fire måneder, en 20-årig fik et år og tre måneder, mens den anden 19-årige fik et år og fem måneders fængsel.

Den 16-årige og den 20-årige fik hver en advarsel om udvisning. Det hed tidligere en betinget udvisning.

Under efterforskningen fandt politiet video-optagelsen af overfaldet på mobiltelefon, der blev beslaglagt hos den 20-årige. Optagelsen blev vist i retten, men det skete for lukkede døre af hensyn til offeret.

Den 42-årige forklarede i retten, at han fik ordre på at tage alt sit tøj af og aflevere alle ejendele.

Slået med sin livrem

- Jeg blev derefter slået over benene med min livrem, sagde manden, der også fik spark og knytnæveslag.

- Jeg fik flere og flere slag, og under forløbet fik jeg brækket min næse, så blodet flød. Det lykkedes mig til sidst at løbe, men jeg aner ikke i hvilken retning. Jeg havde også fået slået nogle tænder ud, forklarede den 42-årige.

Flere af de tiltalte var også anklaget for en række andre lovovertrædelser, som de blev dømt for.

- Jeg er tilfreds med at alle tiltalte blev dømt for dette meningsløse overfald. Straffens længde afspejler, at dette ikke er en adfærd vi vil acceptere, udtaler sagens anklager Mie Vang.