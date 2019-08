Fem unge i ulykke: 16-årig fløjet til hospitalet

En ung mand er i kritisk tilstand, efter han og fire andre unge var involveret en færdselsulykke ved Sønderborg natten til søndag.

Klokken 04.19 løb anmeldelsen ind til politiet.

- Det viser sig at være fem lokale unge mænd i alderen 16-18 år, der er væltet rundt med bilen, da føreren forsøgte at undvige en hare, der løb ud på vejen, siger vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Ole Aamann til Ekstra Bladet og fortsætter:

- En af dem er svært tilskadekommen (en 16-årig, red.) og bliver fløjet til Odense Universitetshospital, mens to fik lettere skader og blev kørt til sygehuset i Aabenraa, og to af dem fik lettere knubs.

Der er ikke noget, der indikerer, at de unge ikke skulle have haft sele på, eller at der har været alkohol involveret i den voldsomme ulykke, der fandt sted ved omfartsvejen rundt om Sønderborg.