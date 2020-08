Fem unge skyldige i brutale bandedrab

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Fem unge svenske mænd er fredag formiddag kendt skyldige i de brutale likvideringer mod to mænd på 21 og 23 år samt drabsforsøg på en 22-årig.

Der har et enigt nævningeting ved Retten i Glostrup netop afgjort.

Retten finder desuden, at likvideringerne er sket i forbindelse med en svensk bandekrig, der er udkæmpet på dansk jord.

De unge mænd, der er mellem 18-25 år, har sagen igennem nægtet sig skyldige.

Automatvåben og pistol

Episoden fandt sted 25. juni 2019 kort før klokken 18 i boligkvarteret Sennepshaven i Herlev. Her forvandlede maskerede gerningsmænd bevæbnet med automatvåben og en pistol det ellers fredelige boligkvarter til et inferno af skudsalver og råb om hjælp.

Adskillige beboere og tilfældigt forbipasserende var vidne til likvideringerne, som fandt sted på boligkvarterets parkeringsplads.

Ifølge politiet var drabene kulminationen på en bitter strid mellem de stockholmske grupperinger Dödspatrullen og Shottaz. Mens sagens fem tiltalte tilhører den første, er de tre forurettede ifølge svensk politi medlem af den sidste.

I sagen er det kommet frem, at de to svenske bander er blandt de meste brutale i hjemlandet.

- De er de absolut mest voldelige og står bag den konflikt med flest dødsfald til følge, fortalte et svensk politividne - en kriminalkommissær, som har fuldt den kriminelle underverden i Sverige i 30 år.

Den 23-årige 'Franky' (th.) og den 21-årige 'Gucci' (i midten) blev dræbt, mens deres kammerat (tv.) alene overlevede ved at gemme sig i et buskads. Privatfoto

Siden 2015 har konflikten mellem de to rivaler kostet ti unge mænd livet, mens opklaringsprocenten for det svenske politi er forblevet minimal.

Der var ellers godt humør blandt de tiltalte, som blev ført ind i salen kort før skyldkendelsen klokken 10. De brede smil og spontane grineudbrud frøs, da retten blev sat og skyldkendelsen afsagt.

- Det findes godtgjort, at der var tale om en forvejen planlagt aktion, hvor alle fem tiltalte havde forsæt til at dræbe de tre forurettede, lød det fra retsformanden i forbindelse med kendelsen.

Dobbeltdrab: De farligste bander rykkede ind på dansk jord

Voldsom video afspillet

Flere uhyggelige videoklip er blevet afspillet i sagen - herunder en sekvens, der viser gerningsmændene skyde sagens 21-årige offer med 14 skud fra et automatvåben.

Se også: Svensk bandedrab: Voldsom video afspillet i retten

Dna, fingeraftryk, billeder og en andre række tekniske spor indgår desuden i sagen mod de fem unge svenskere. Sporene er blandt andet sikret i en sølvgrå Audi, som blev brugt som flugtbil ved drabene.

Vidne til likvideringer: Offer døde i armene på sin ven

Bilen blev efterladt og forsøgt antændt i et industrikvarter i Nærum. Fordi ilden aldrig tog fat, fandt politiets teknikere flere intakte spor på de to gerningsvåben, flere stykker efterladt tøj, huer, handsker, tændvæske og ammunition.

Risikerer livstid

Anklager og forsvarer skal nu bruge resten af formiddagen på at procedere den straf, de synes er passende i sagen.

Rasmus Kim Petersen, anklager ved Københavns Vestegns Politi, har allerede tidligt i sagen bedt retten om at benytte den såkaldte bandeparagraf, § 81a, der gør det muligt for retten at fordoble straffen i en banderelateret sag.

Da retten i skyldkendelsen slår fast, at drabene skete som led i en bandekonflikt, kan de tiltalte derfor risikere lovens strengeste straf – livstid.

Der forventes endelig dom senere i dag.

Lokket i baghold og dræbt: Derfor var ofre i Herlev-skyderi i Danmark

Lokket i baghold og dræbt: Derfor var ofre i Herlev-skyderi i Danmark Uhyggeligt alarmopkald: - Nogen skyder mod mig

Se også: Svensk bandekrig i Danmark: Offers blod fundet på skosål