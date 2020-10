Femårig dræbt: Flugtbilist anholdt

En ung mand, der har været eftersøgt i et døgn, er torsdag anholdt

En 21-årig mand, som er mistænkt for at have påkørt en femårig pige på Peter Bangs Vej, er torsdag aften blevet anholdt af Københavns Politi.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Den femårige pige blev dræbt, da en bil onsdag eftermiddag pludselig accelererede og kørte ind i pigen og hendes mor, som blev lettere kvæstet.

Den mistænkte flygtede herefter fra stedet, og politiet indledte en menneskejagt på manden.

- Vi står med en dybt tragisk sag, som vi ser på med stor alvor. Siden påkørslen har vi arbejdet intensivt på at finde frem til den mistænkte og nu anholdte mand, da vi har en stærk formodning om, at det er ham, der kørte bilen og bagefter flygtede fra stedet, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

Flere ransagninger

I forbindelse med efterforskningen har politiet ransaget flere adresser.

- Vi har i den forbindelse foretaget en række efterforskningsskridt, og har blandt andet ransaget flere adresser i hovedstadsområdet, og det har samlet set her til aften ført til anholdelsen, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.

Ulykkesstedet er blevet undersøgt af en bilinspektør, og politiet har ikke meldt nærmere ud om omstændighederne ved den tragiske påkørsel.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kom moderen og pigen trækkende med hver deres cykel, og pigen kom under bilen i forbindelse med påkørslen. Civile borgere fik dog trukket hende fri, før ambulancen kom til stedet.

Den 21-årige mand vil i morgen blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor Københavns Politi forventer at begære lukkede døre.

Københavns Politi har ikke yderligere oplysninger i sagen.

