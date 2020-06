Femårig pige død efter ulykke på rutsjebane

En legeulykke i Aars mellem Viborg og Aalborg onsdag 10. juni har kostet en femårig pige livet.

Det oplyser vagtchef Poul Fastergaard til TV2.

- Vi blev underrettet om dødsfaldet tirsdag aften, siger han.

Ulykken skete, da pigen var ude at lege i et legetårn med en rutsjebane i familiens have.

Af ukendte årsager fik hun viklet en snor rundt om halsen, og da hun kørte ned af rutsjebanen sad hun fast

- Hun havde været alene i fem til ti minutter, da hendes mor kommer ud i haven og finder hende livløs, fortalte Poul Fastergaard dengang til Ekstra Bladet.

Da ambulancen når frem, lykkedes det redningsfolkene at få hende til at trække vejret selv, og hun blevet kørt på hospitalet. Desværre stod hendes liv ikke til at redde.