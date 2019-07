Ferieø ramt af jordskælv

Den græske ferieø Kreta er onsdag blevet ramt at et jordskælv med en styrke på 5,3

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

De tusindvis af feriegæster på Kreta blev onsdag morgen rystet af et jordskælv med en styrke på 5,3.

Det skriver flere græske medier heriblandt Ekathimerini.

Skælvet ramte klokken 07.39 13 kilometer nordvest fra øens hovedstad Heraklion i 80 kilometers dybde.

Foreløbigt er der ingen meldinger om tilskadekomne.

- Jeg er i kontakt med de lokale myndigheder mellem Heraklion og Rethymnon, hvor jordskælvet var koncentreret omkring. Der var ingen information om skader, men vi er klar, hvis der sker noget, siger Kretas distrikt kommandør Nikos Lagoudakis.

Athen ramt

For bare 11 dage siden blev Grækenland ramt af et andet jordskælv, da et jordskælv med en styrke på 5,1 er registreret 22 kilometer nordvest for den græske hovedstad, Athen.

Skælvet kunne mærkes i hovedstaden, hvor folk løb ud af bygninger og ud på gaden. Der er sidenhen meldinger fra instituttet om, at der har været syv efterskælv, hvor det kraftigste havde en styrke på 3,1.

Jordskælvet resulterede i kortvarigt strømsvigt flere steder, og brandvæsenet meldte om personer, der sad fast i elevatorer rundt omkring.

Det er ikke sjældent, at Grækenland oplever jordskælv, skriver nyhedsbureauet AFP. Men det er sjældent, at det fører skader med sig.

I juli 2017 mistede to personer livet, da et jordskælv med en styrke på 6,7 ramte øen Kos i Det Ægæiske Hav.

For 20 år siden, i 1999, omkom 143 personer i Athen og i området, der ligger nordvest for hovedstaden under et skælv med en styrke på 5,9, skriver AFP.

En professor i seismologi ved Aristoteles-universitetet i Thessaloniki ved navn Kostas Papazachos bemærkede, at jordskælvet kom fra det samme fokusområde, som det jordskælv i 1999. Det siger han til CNN Greece.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Opdateres...