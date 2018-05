Ferrari smadret: Bilist hamrer ind i stenopsats

Ved du noget om sagen? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Torsdag aften gik det helt galt for en lokal mand fra Slagelse, da han var ude for at lufte sin lækre Ferrari.

Her mistede han nemlig herredømmet over bilen og hamrede ind i en stenopsats.

Det kunne den dyre Ferrari tilsyneladende ikke holde til, og den fik sig derfor et par gedigne skrammer, inden den havnede i noget buskads på Torvegade.

Du kan se skaderne på billederne herunder:

Ferrarien havde det ikke godt efter mødet med stenopsatsen. Foto: Privatfoto

Foto: Privat

I en blødekurve mistede føreren kontrollen over bilen. Foto: Privat

Undersøger episode

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter de uheldet.

- En mand fra lokalområdet kører ad Torvegade i en blød kurve, rammer en kantsten, mister herredømmet og rammer ind i en stenopsats, siger vagtchef Ove Christoffersen til Ekstra Bladet.

De er lige nu i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring uheldet.

- Mere ved vi ikke lige nu, men vi er i gang med en efterforskning, hvor vi skal afgøre, hvordan vi går videre med sagen, siger vagtchef Ove Christoffersen.

Konsekvenserne for føreren af bilen kan variere fra ingenting til en frakendelse af køretøjet.

