Fik dom på 45 års fængsel: Så slog han sin forsvarer i gulvet

Forsvareren var på vej hen for at hjælpe og støtte sin klient, da det gik galt

Den 42-årige David Chislton fra Cleveland i staten Ohio i USA havde tirsdag netop modtaget en dom på 45 års fængsel, da han pludselig gik amok mod sin egen forsvarer Aaron Brocker, som han slog direkte i gulvet med et voldsomt slag.

Den store stærke David Chislton havde ved en fejl fået sine hænder lagt i håndjern foran sin krop. Derfor var det muligt for ham med voldsomt kraft at slå sin egen forsvarer direkte i ansigtet med begge sine hænder. Forsvarsadvokaten Aaron Brockler gik direkte i gulvet i forbindelse med det voldelige overfald, hvor han blandt andet brækkede næsen og fik en hjernerystelse. Det lykkedes i øvrigt også for den dybt skuffede og aggressive David Chislton at bide sin egen forsvarer.

Det skriver flere medier heriblandt Cleveland.com, News 5 Cleveland, Newsweek og Independent

Her angriber David Chislton sin forsvarer og slår ham i gulvet. (Foto: Cuyahoga County Sheriff's Department)

David Chislton blev dømt til 45 års fængsel i forbindelse med en lang række alvorlige overtrædelser, da han i 2017 med vold og trusler samt en pistol kidnappede sin egen kæreste i adskillige timer. Han blev også dømt for at have sat ild til parrets lejlighed i forbindelse med den voldsomme hændelse, der fandt sted i 2017.

Forsvarsadvokaten Aaron Brockler måtte i øvrigt forlade retssalen liggende på en båre. Han havde dog nok galgenhumor til at joke lidt med pressen og sagde følgende til Fox 8:

- Det var faktisk ret sjovt. Jeg gik hen for at tale med min klient. Så følte jeg pludselig et slag og så efterfølgende måner og stjerner. Da jeg vågnede igen, lå jeg under et bord inde i retssalen, fortæller Aaron Brockler, der selv mener, at hans klient blev voldelig på grund af den lange fængselsstraf, han netop var blevet idømt.

- Han slog derfor af en eller anden grund ud efter mig, selv om jeg faktisk er hans forsvarer.

Dommer John Russo bad efterfølgende om en forbedring af sikkerhedsforanstaltninger ved retssager, og han understregede, at tiltalte i fremtiden ikke skal have lagt deres hænder i håndjern foran kroppen, men altid bagved kroppen.