Fik lyn-dom som smugler: Undersøg min telefon

Den danske chauffør, som fik en lyn-dom i Frankrig for at have kørt en lastbil med knap et ton hash skjult i lasten, har nu haft besøg fra den danske ambassade i det franske fængsel.

Det fortæller chaufførens kæreste og samlever, Gitte Thoft.

Danskeren, den 54-årige Torben Nielsen, havde haft nogle få lastvognsture i Spanien for et transportfirma, da han blev hyret til en ny tur fra Spanien med en enkelt dags varsel. En anden chauffør skulle hjem til Danmark.

Torben Nielsen sad bag rattet i lastbilen, læsset med appelsiner, citroner og nogle paller med vin, der skulle køres fra Malaga til Odense, da han blev stoppet nær grænsen mellem Spanien og Frankrig 26. februar. Tolderne afslørede 987 kilo hash i lastbilens last.

Efter blot seks dages fængsling fik den 54-årige en dom ved retten i Perpignan på otte års fængsel. Anklageren sagde i følge franske medier:

- Det er ikke en lille transport. Det er en del af et organiseret netværk.

Han krævede 10 års fængsel. Forsvarsadvokaten krævede frifindelse og yderligere undersøgelser.

Torben Nielsen, der i en fransk retsreportage om sagen blev nævnt som ustraffet, nægter ethvert kendskab til den ulovlige last. Han har anket dommen.

Fik besøg

I slutningen af sidste uge fik danskeren besøg i fængslet af en repræsentant fra den danske ambassade i Paris.

Af flere ting, der blev talt om på mødet, var chaufførens forberedelser op til ankesagen. Gitte Thoft har fået en mail om mødet i fængslet fra ambassaden.

- Torben vil have, at hans telefon bliver undersøgt, så man kan se hans sms-korrespondance. Der må være noget, som han mener, kan hjælpe hans sag, siger Gitte Thoft med adresse til den skæbnesvangre lastbiltransport.

Ambassaden har lovet Torben Nielsen at gøre hans franske forsvarsadvokat opmærksom på det.

Venter på telefonopkald

Gitte Thoft havde efter besøget fra ambassaden i fængslet håbet på, at Torben Nielsen nu ville kunne ringe til hende. Hun har kun talt med ham ganske kort, da han blev anholdt tilbage i februar, selv om formalia i forhold til telefonopkald fra ham i fængslet burde være gået i orden nu.

- Jeg har ventet hele weekenden og turde dårligt gå i bad. Jeg var så bange for ikke at høre, hvis telefonen ringede, men der har ikke været et opkald fra ham, siger hun.

Hun har fået flere breve fra Torben Nielsen. Han har skrevet, at han får to måltider om dagen, som ikke er særligt store. Han skal betale for supplerende mad, ligesom han skal betale for andre fornødenheder i fængslet, siger Gitte Thoft.

Hun har ønsket, at samleverens sag kunne behandles ved en dansk domstol, men meldingen fra den franske advokat er, at en lovovertrædelse på fransk jord skal behandles i Frankrig.

Gitte Thoft har siden anholdelsen kæmpet for at få hjælp på forskellig vis, ikke mindst fordi hverken hun eller Torben Nielsen kan fransk. Det vanskeliggør blandt andet kommunikationen med den franske advokat.

Hun har oprettet en Facebook-gruppe om forløbet og ønsker kun åbenhed om sagen.

- Torben har ikke noget at skjule, siger hun.

I Facebook-gruppen kommer mange med opmuntrende hilsner til hende og familien, ligesom Torben Nielsen har modtaget cirka 50 breve fra venner og bekendte.

Udenrigsministeriets Borgerservice har tidligere bekræftet overfor Ekstra Bladet, at en dansker er fængslet i Frankrig.

Undrer mig

Hurtigheden af den danske chaufførs sag i Frankrig har fået bevågenhed fra politisk side. Folketingspolitiker Hans Kristian Skibby (DF) , der selv er speditør og medlem af retsudvalget, har sendt et udvalgsspørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

- Jeg hæfter mig ved den form for lynpraksis overfor folk, der ikke har erkendt deres skyld. En sådan sag vil typisk tage tid. At man kan anholde en, undersøge en sag og køre en retssag på under en uge, undrer mig, siger han.

- Men en lovovertrædelse i et andet land, er vel det lands anliggende?

- Det, jeg spørger om, er, om det er normal retspraksis mellem to EU-lande, at man kan afsige en sådan lyn-dom over en dansk statsborger og samtidig være sikker på, at de basale rettigheder for den sigtede person har været overholdt, svarer han.

Justitsministeriet oplyser til Ekstra Bladet, at ministeren ikke kan kommentere sagen, som ikke er afsluttet.

Ankesagen om hash-transporten skal finde sted indenfor fire måneder ved appelretten i den sydfranske by Montpellier.

