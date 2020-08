Fik metadon ved en fejl på behandlingscenter: Familien savner svar

10. juni klokken 20.00 valgte familien til 25-årige Malik Mads Rohdemejer at slukke for respiratoren, efter han om morgen var blevet fundet livløs i sin seng på Tjele Søgården.

Tjele Søgården er et behandlingscenter, der fungerer som en modtageenhed, inden den egentlige misbrugsbehandling fortsætter på et af Tjeles andre centre.

Malik blev fundet livløs om morgen på Tjele Søgården om morgen 10. juni. Dagen forinden havde han fået en anden beboers metadon.

- Vi har et dødsfald af overdosis af metadon, som vi i gang med at undersøge hændelsesforløbet i, lød det for to måneder siden fra politikommissær Christian Toftemark, Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Et hændelsesforløb, der er svært at undersøge, fordi der endnu ikke ligger svar på, om der er sammenhæng mellem fejlmedicineringen og dødsårsagen.

Malik har aldrig været i metadonbehandling og var det heller ikke, da han ved en fejl fik metadon på Tjele Søgårdens behandlingscenter.

Malik Mads Rohdemejer blev fundet livløs i sin seng på Tjele Søgården. Dagen forinden havde han fået en anden beboers metadon. Privatfoto

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan metadon have dødelig udgang ved 40 mg.

Ifølge Marlene Nielsen, der er mor til Malik, viste en scanning af den unge mands hjerne på hospitalet, at han havde været under massivt iltsvigt i en times tid.



To måneder efter, at Malik døde, er obduktionsrapporten endnu ikke klar.

- Det er så frustrerende stadigvæk ikke at kende min søns dødsårsag.

- Jeg har brugt så lang tid på at gå at være vred på Tjele. Og tænk nu, hvis det så viser sig, hvilket jeg så absolut ikke tror kommer til at ske, at det slet ikke er deres skyld, så har jeg gået og hadet dem som pesten i så lang tid, siger Marlene Nielsen til Ekstra Bladet.

Sorgbearbejdelse

Familien sidder stadig og mangler svar på prøver, før de kan begynde sorgbearbejdelsen for alvor.

Malene Nielsen fortæller, at alle i Maliks familie og omgangskreds er sat på hold, fordi der ikke er svar på noget som helst.

- Vi mangler svar, og vi mangler at få placeret ansvar, så vi kan gå ind i en naturlig sorgproces.

- Vi mangler fred til at kunne glæde os over de dejlige 25 år vi havde sammen med Malik og give os selv lov til at håndtere det store savn, fortæller Marlene Nielsen.