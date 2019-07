Fik nedslående besked i fængslet: Brød sammen

Nyheden om, at den danske lastbilchauffør Torben Nielsen har fået nedsat fængselsstraffen med to år i en hash-sag i Frankrig, blev langtfra modtaget med glæde af chaufføren eller hans forlovede og samlever gennem 11 år.

Torben Nielsen blev i marts i dømt otte års fængsel i Sydfrankrig, men ankede dommen. Hans forlovede Gitte, Thoft, fik i hjemmet uden for Aarhus i går meddelelsen om appelrettens dom på seks års fængsel, og hun overbragte den telefonisk til Torben Nielsen i det franske fængsel.

- Han brød helt sammen og måtte afbryde samtalen, siger Gitte Thoft, der selv er dybt nedtrykt.

Parret havde håbet på en ren frifindelse i den spektakulære sag om knap et ton hash. Hashen var skjult i en lastbil, som Torben Nielsen var blevet bedt om at køre hjem fra Málaga i Spanien til Danmark.

Sendt til Málaga

Den 54-årige lastbilchauffør var som nyansat i et transportfirma, efter hans gamle arbejdsgiver var gået konkurs, blevet sendt til Málaga med kort varsel for at hente en lastbil og køre vin og frugt til Danmark. Men ved den fransk-spanske grænse blev han stoppet af tolderne 26. februar, og de afslørede den opsigtsvækkende last på hele 987 kilo hash skjult i pallerne med varer.

Torben Nielsen fik en straksdom på otte års fængsel i Frankrig. Han nægtede ethvert kendskab til hashen.

Den danske chauffør havde overtaget en lastbil, hvor der i forvejen befandt sig nogle paller, som han havde fået oplyst indeholdt vin. Han skulle derudover have læsset frugt på.

Anklageren Betrand Baboulène har ifølge det franske medie L'Independant under et retsmøde i sidste uge i appelretten i Montpellier slået på, at der ikke var faktura og papirer på de paller med vin og vand, som viste sig at rumme hashen. Han fremhævede også den rejse, Torben Nielsen blev sendt ud på fra Danmark med betalt fly til Málaga. Og mente, at der var tale om tegn på stærkt organiseret kriminalitet.

Den danske chauffør har tidligere i et åbent brev fra fængslet givet udtryk for, at han har været et uvidende offer for kyniske bagmænd.

'Hvad fanden er I for nogle!! At spille roulette med andre folks og familiers følelser. Har I ikke n... nok til selv at køre jeres lort', stod der blandt andet.

Gjorde som han blev bedt om

Hans beskikkede franske forsvarer, Cathrine Barrere, sagde i appelretten, at den anholdte hele tiden har haft den samme forklaring og har fortalt, at flyrejsen var billigere, end hvis han skulle have kørt ned med en lastbil. Forsvareren slog desuden på, at Torben Nielsen havde fået løn af sit transportfirma for turen og blot gjort, som han var blevet bedt om.

- Det bør retten tage hensyn til, sagde hun.

Advokaten har i følge L'Independant fremhævet, at sagen har udviklet sig, siden Torben Nielsen blev dømt i marts. Den mand, som ansatte Torben Nielsen i transportfirmaet, blev siden begæret udleveret fra Danmark til Frankrig i en anden hashsag.

Udleveres

Som Ekstra Bladet kunne løfte sløret for i maj, blev manden, en tidligere vognmand, ved Retten i Næstved begæret udleveret til Frankrig i en sag om cirka 100 kilo hash.

Byretten nægtede udlevering, men Østre Landsret afsagde i sidste måned kendelse om, at manden, den 67-årige Jørn Lisberg, skal fængsles med henblik på udlevering. I Frankrig er der afsagt en udeblivelses-dom over ham på syv års fængsel i sagen. I den sag var en lastbilchauffør blevet anholdt.

kamp for overflytning

Gitte Thoft har sammen med familie, venner og bekendte kæmpet for Torben Nielsens sag og aldrig tvivlet på hans uskyld. De har samlet penge ind til den franske advokats salær, så hun kunne bruge mere tid på sagen, og har arbejdet for at skaffe hende oplysninger til brug for hans forsvar.

Nu vil hun kæmpe for, at Torben Nielsen hurtigst muligt kan overflyttes til Danmark til afsoning, og hun har bedt den danske ambassade om hjælp.

Udenrigsministeriet har oplyst til Ekstra Bladet, at der i øjeblikket er fem danskere bag tremmer i Frankrig.

En af dem er som tidligere beskrevet af flere medier ligeledes en lastbilchauffør. Hans lastbil blev stoppet, og der blev fundet cirka 220 kilo hash i en last af blandt andet frosne pommesfritter. Han nægter sig skyldig og sidder fængslet i Lyon.

Se også: Hemmelig last blandt frosne pommes frites

Se også: Tidligere vognmand sendes til fransk fængsel