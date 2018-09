Fik sit livs chok: Pludselig så hun sin bedstefars gravsten i forlystelsespark

En unge pige så frem til et godt gys i en forlystelsespark, men endte i stedet med at få sit livs chok. Pludselig lå hendes bedstefars gravsten i parken

Et besøg i et spøgelseshus blev lige lovligt virkeligt for en 14-årig pige fra Tyskland.

I december 2017 var den 14-årige pige i Freizeit-Land Geiselwind nær den tyske by Nürnberg, da hun tog et smut i spøgelseshuset 'Horror-Lazarett'. Men i stedet for klassiske gys i form af zombier og spøgelser, så faldt hun pludselig over en gravsten med et velkendt navn.

Det var nemlig hendes bedstefars gamle gravsten, der egentlig burde være blevet skrottet.

Det skriver tyske Bild.

- Min bedstefars grav sprang straks i øjnene på mig. Den plejede at stå på kirkegården i landsbyen. Jeg var bange, trist og så ked af det, at jeg måtte ringe til min mor, fortæller pigen om fundet.

Skulle være destrueret

Også pigens mor og bedstemor var forfærdede, da de hørte om pigens fund.

Samtidig forklarer bedstemoren og enken, at hendes mand døde i 1996. 20 år efter udløb lejen af gravstedet. Bedstemoren valgte at betale 130 euro for at få gravstenen destrueret.

Men noget gik galt, og gravstenen havnede i forlystelsesparken.

Efterfølgende er parkens vicedirektør, Matthias Mölter, blevet sagsøgt af familien. Retssagen starter 12. oktober 2018, men Matthias Mölter har allerede givet sin forklaring.

Han har fortalt, at hans onkel ejede et stenhuggeri, som leverede gravstenen til forlystelsesparken.

- Det var ikke for at fornærme nogen, men en dag i august stod politiet der pludselig, siger han til BIld.

Efter fundet valgte forlystelsesparken hurtigt at fjerne stenen, men alligevel har familien krævet en erstatning på mindst 5000 euro. Det svarer til knap 40.000 danske kroner.