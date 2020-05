Fik spærret konto: - Det er latterligt

Den nu drabstiltalte James Schmidt fik spærret sin MobilePay-konto i et år, efter han havde brugt formodet drabsoffers kort

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Det var en utilfreds James Schmidt, der kontaktede MobilePay 5. marts sidste år for at ophæve spærringen, MobilePay havde lavet, efter han havde tilknyttet Eva Hoffmeisters kort til sin egen konto.

- Jeg synes, det er latterligt, lød det fra James Schmidt i en telefonsamtale, der blev afspillet i Københavns Byret i dag i sagen, hvor 28-årige James Schmidt er tiltalt for tre drab på ældre mennesker, Eva Hoffmeister, Peter Olsen og Inez Hasselblad, samt misbrug af de afdødes hævekort.

Han nægter sig skyldig i alle tre drab, men erkender at have misbrugt to af ofrenes hævekort.

I telefonsamtalen forklarede James Schmidt den ansatte hos MobilePay, at han kendte familien og derfor havde fået lov til at låne 20.000 kroner af Eva Hoffmeister, som han selv skulle overføre, da hun ikke havde MobilePay. Han forklarede, at betalingen blev afvist, og han påstod, at hun derfor havde overført beløbet direkte til hans konto i stedet.

Desværre døde hun kort tid efter, forklarede han under telefonsamtalen med MobilePay. Den ansatte i Kundeservice fastholdt, at spærringen først kunne ophæves efter et år.

- Jeg kan ikke gøre for, at hun er død, lød det flere gange fra James Schmidt under telefonsamtalen.

- Jeg kan sende kontoudtog på, at hun har overført 20.000 til mig, lød det videre fra ham, men den ansatte holdt fast i, at hun ikke kunne ophæve spærringen, fordi kortholderen var død i mellemtiden og dermed ikke kunne bekræfte, at hendes kort var brugt for egen regning og risiko.

James Schmidt var ikke tilfreds med beslutningen og fortalte den ansatte, at han ville sende en klage med dokumentation på overførslen.

James Schmidt, der nægter sig skyldig, sidder varetægtsfængslet i sagen. Privatfoto

Tidligere kontaktet af MobilePay

Det kom frem i retten, at før den nu drabstiltaltes opkald til MobilePay havde deres afdeling for svindel bemærket, at Eva Hoffmeisters kort var blevet tilknyttet James Schmidts MobilePay-konto.

De forsøgte derfor gentagende gange at kontakte hende uden held, forklarede en ansat i afdelingen, da han i dag vidnede i retten.

Han kontaktede derfor James Schmidt, som ifølge vidnet var rolig og upåvirket under samtalen. Ifølge vidnet forklarede James Schmidt, at Eva Hoffmeister var hans nabo og havde givet ham lov til at låne kortet.

Retssagen fortsætter i næste uge.

Politiets teknikere undersøger bebyggelsen på Vangehusvej, efter det var gået op for myndighederne, at der var tale om drab. Foto: Mogens Flindt