Fik stjålet vodka til otte millioner: 'Life is life'

Klokken 00.40 var en ubuden gæst på spil under Cafe 33 i Dybbølsgade i København. Her ligger angiveligt verdens største vodkasamling og det var dennes kronjuvel, som tyvene var efter.

En flaske Russo-Baltique – den eneste af sin slags – blev fjernet fra samlingen, en flaske med en værdi på hele otte millioner kroner ifølge Brian Ingberg, der har stedet på Vesterbro.

Ekstra Bladet har over Facebook snakket med den lettiske ejer af flasken, Leonard F. Yankelovich, der havde lånt den ud til Brian Ingbergs vodkamuseum.

- Hvordan jeg har det? Jeg troede det var en nytårs-joke. Jeg er ikke glad, men life is life.

- Jeg er sikker på, at møgdyret bliver fanget med flasken snart. Vi havde planlagt at levere en særlig pansret boks til flasken, men tingene gik anderledes.

- Jeg er sikker på, at han ikke kommer langt. Alle folk har mobiltelefoner i lommen, så det eneste, politiet skal gøre, er at tjekke, hvilken telefon der har været på museet på det givne tidspunkt. Det er et simpelt spørgsmål om teknik. Derudover er flasken umulig at sælge.

(Artiklen forsætter under billedet)

Det er denne flaske, der i nat blev stjålet fra vodkamuseet på Vesterbro i København. Foto: Leonard F. Yankelovich

Sikkerheden højnet

Efter indbruddet har ejeren af vodkamuseet, Brian Ingberg, taget sine forholdsregler.

- Det tyder på, at det er bestilt arbejde, og det tyder på, at det er nogen, der har haft noget at gøre med min forretning på et tidspunkt, for indbruddet er foretaget med nøgle, siger Brian Ingberg til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at jeg nu har fået skiftet alle låse, så nøglen ikke længere kan kopieres, og jeg har fået sat nye alarmsystemer op.

Selv uden den største seværdighed i samlingen har den 1200 flasker store samling en enorm værdi, fortæller han.

- Hvis den havde været komplet, så havde vi nok været omkring 40 millioner kroner, men det er klart, at det er væsentligt mindre nu, siger Brian Ingberg.

Og netop den store værdi på flasken kan volde tyveknægten problemer, for det bliver ikke nemt at komme af med den igen.

- Det er den eneste af sin slags, og der er ikke ret mange, der vil investere i den. Alle samlere kender den, og jeg tror næsten, at det vil blive lettere af afsætte en stjålet Rembrandt, siger Brian Ingberg.

- Den har været med i House of Cards og alt muligt. Det er ikke en hvilken som helst flaske, det er en flaske med en historie.

Se overvågningsvideo fra tyveriet her.