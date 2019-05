Fik to hjerneblødninger efter overfald: Nu er 24-årig fængslet

En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet for vold og røveri på et offentligt toilet i Herning.

Det skriver TV Midtvest.

Sagen omhandler et overfald på en 50-årig mand, der fredag aften blev fundet på et toilet på Markedspladsen i Herning. Manden blev kørt til Aarhus Sygehus, hvor lægerne konstaterede, at han har to hjerneblødninger og skader på kraniet.

Den 24-årige blev anholdt natten til lørdag, og er sigtet for røveri og grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Han er blevet fængslet i fire uger, selvom han nægter sig skyldig.

En 37-årig mand er også blevet anholdt i sagen, man han er blevet løsladt igen.

Stabil tilstand

Voldsofferet er på trods af sine to hjerneblødninger og kranieskader er i skrivende stund i stabil tilstand.

Den 24-årige mand er også sigtet for røveri, da han ifølge sigtelsen også skulle have stjålet mandens pung.