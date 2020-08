Fiks manøvre gik galt

Et forsøg på en fiks vending gik fredag eftermiddag helt galt for en fører af en tankbil ved Kolindsund Kanal på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse op, at bilen var væltet, klokken 09.58. Vi har været derude for at se, og der skulle være noget farligt, men det var der ikke. Der er heller ikke nogen tilskadekomne, siger kommunikationsrådgiver Anne Tiedemann til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har også talt med fotograf Per Øxenholt, der forklarer, hvordan chaufføren var kommet ned ad den forkerte grussti.

Efterfølgende forsøgte han at vende ved at køre ud på den gamle bro, der så kollapsede under tankbilen.

Foto: Øxenholt Foto

Plask. Og nu ligger bilen i vandet.

Føreren er kommet ud af tankbilen, men redningsfolkene har arbejdet på at sørge for, at olien ikke siver ud i kanalen. Derfor har de boret et hul for at suge olien op.