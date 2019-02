Filmede skoleelever klæde om: Det er et tillidsbrud

En lærer er blevet sigtet for at optage børn klæde om. Direktøren for børn og unge i Rebild Kommune kalder sagen for et tillidsbrud

Efter det er kommet frem, at en lærer på Karensmindeskolen i Nordjylland er blevet sigtet for at filme børn klæde om, kalder direktøren for børn og unge i Rebild Kommune sagen for fuldstændig uacceptabel.

Vibeke Stoustrup, der er direktør i Rebild Kommune med ansvar for børn og unge, kalder sagen for fuldstændig uacceptabel.

- Jeg kan ikke beklage nok over for de børn, der er blevet filmet, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- En handling som det her er et tillidsbrud. Eleverne skal kunne føle sig trygge på deres skole.

Kommentaren kommer på baggrund af sagen, hvor der i et omklædningsrum blev fundet en rygsæk med overvågningsudstyr.

- De ser, at der i rygsækken er et kamera i en kuglepen. Det afleverer de på kontoret, som kontakter os, og det viser sig, at kameraet er forbundet til et hukommelseskort, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen, der er leder af efterforskningen, ifølge Ritzau.

Den kontroversielle sag betyder nu, at skolen tilbyder hjælp til de børn eller forældre, der har været indblandet i de skjulte optagelser.

- Vi kommunikerer så åbent, som vi kan. Vi tilbyder psykolog-hjælp til dem, der har brug for det, siger hun.

- Skolen inviterer til dialogmøde i morgen, hvor politi og psykologer også vil deltage.

Politiet fremhæver, at videoerne af børnene angiveligt ikke er blevet delt nogen steder.