Filmede teenagepiger gennem vindue

To 18-årige unge kvinder anmeldte natten til mandag, at de var blevet udsat for blufærdighedskrænkelse

Klokken 1.15 mandag nat anmeldte to unge kvinder fra Hørhaven i Randers, at en mand havde filmet dem gennem et vindue.

Det skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

De to unge kvinder havde siddet på et værelse, da en ukendt mand stak hånden ind gennem vinduet og filmede dem.

Kvinderne opdagede det, fordi der pludselig lugtede af røg i værelset.

Vidne så ham

Et vidne så manden stå uden for vinduet og kunne beskrive ham for betjentene.

Han beskrives som udenlandsk af udseende, 165-170 centimeter høj og af spinkel kropsbygning.

Derudover havde han sort, mellemlangt hår og var iført sort jakke, lys hættetrøje, sorte bukser og sorte sko.

Området blev efterfølgende gennemsøgt af flere patruljer, men det lykkedes ikke at finde manden.

Politiet modtager derfor gerne oplysninger om manden på telefonnummer 114.