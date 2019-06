Filmmand dømt for voldtægt: - Jeg går op og sultestrejker

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Han har tidligere beskrevet sig selv som filmmand, studerende, fotomodel, skuespiller og organisator.

Nu kan 53-årige Michel Conradi føje en byretsdom for voldtægter af fire kvinder til generaliebladet.

Forbrydelserne er begået i perioden fra 1983 og frem til 2018.

Otte års ubetinget fængsel har en enig domsmandsret netop idømt den 53-årige Conradi ved Retten i Lyngby.

Den dømte, der var iført grå blazer og blå skjorte, fremstod chokeret ved domsafsigelsen. Han satte sig spontant ned ved budskabet om straffen, selv om det er praksis, at alle i retten står op, så længe retsformanden oplæser dommen.

- Det er fuldstændig sindssygt. Jeg går op og sultestrejker nu, sagde Conradi til Ekstra Bladet efter domsafsigelsen.

52-årig tiltalt: Voldtog niece, lejer, kæreste og kvinde i båd

Retten har blandt andet lagt vægt på, at de fire kvinder ikke kender hinanden, og at der er lighedspunkter mellem voldtægterne.

Der kan efter rettens vurdering således ikke være tale om, at kvinderne havde afstemt deres forklaringer til politiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Conradi brød grædende sammen i retten efter afsigelsen af dommen på otte års fængsel. Privatfoto

Et af ofrene var den nu dømtes niece. Overgrebene begyndte, da pigen var fire år, og onklen 16.

Anklager Christina Schønsted fra Nordsjællands Politi havde i sin procedure i sidste måned krævet syv år og seks måneders fængsel til Conradi.

- Det er en ganske usædvanlig sag om overgreb gennem 20 år samt tre andre voldtægtssager, sagde hun i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Conradis forsvarer, Poul Hauch Fenger, krævede i sin procedure den 53-årige frifundet som følge af nægtelse af samtlige fire forhold i anklageskriftet. Subsidiært frifindelse som følge af forældelse.

Se også: Anklager: Syv år og seks måneders fængsel til onkel for 20 års voldtægter

Domsmandsretten fandt dog grundlag for at skærpe straffen yderligere.

Retsformanden forklarede under domsafsigelsen, at strafferammen for voldtægter for nylig er skærpet. Straffen i den aktuelle sag kunne således have været endnu længere, men domsmandsretten har valgt at lade straffens længde afspejle strafferammen på gerningstidspunkterne.

Ud over fængsel skal den dømte betale sagens omkostninger og erstatning til alle fire ofre. Erstatningen er på 60.000-120.000 kr. til hver af kvinderne.

Michel Conradi fik efter domsafsigelsen mulighed for at tale med sin forsvarer om eventuel anke til landsretten og/eller betænkningstid i den forbindelse.

Tilbage i retssalen tog den dømte plads ved siden af sin forsvarer og holdt sit hoved i hænderne.

Han meddelte derpå via forsvarer Poul Hauch Fenger, at han anker på stedet med krav om frifindelse.

Anklagemyndigheden krævede, at den dømte fængsles med det samme, mens forsvareren ønskede, at han blev løsladt frem til afgørelsen i ankesagen. I sin argumentation fremførte Poul Hauch Fenger blandt andet, at den 53-årige har en søn.

I den forbindelse brød Conradi grædende sammen.

Efter en kort vurdering besluttede retten, at den dømte varetægtsfængsles med det samme. Han blev afhentet af politiet umiddelbart efter retsmødet.