Filmselskab ramt af kæmpe angreb: Nu er der nyt i sagen

I kølvandet på hvad der formodedes at være et hævn-angreb for udgivelsen af en Nordkorea-kritisk film, blev filmselskabet Sony i 2014 udsat for et massivt angreb, som betød omfattende læk af materiale og nedbrud for flere services.

Allerede dengang kredsede mistanken om Nordkorea, men amerikanske myndigheder har siden brugt fire år på at efterforske sagen, og nu er de kommet frem til, hvem de mener, der er bagmand.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Således har de amerikanske myndigheder nu rejst tiltale mod nordkoreaneren Park Jin Hyok, som beskyldes for i samarbejde med andre at have foretaget en stribe angreb mod Sony. Derudover er han tiltalt for at have stjålet 81 millioner dollars fra en bank i Bangladesh, lyder det fra det amerikanske justitsministerium.

Man mener, at angrebet var en hævn for filmen 'The Interview', som omhandlede et fiktivt forsøg på at snigmyrde Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Plakaten fra The Interview, som var baggrunden for det massive angreb.

Op til filmens premiere modtog flere biografer imidlertid trusler om, at de ville blive mål for terrorangreb, såfremt de ikke aflyste forestillingerne. Biograferne endte med at makke ret, og i sidste ende droppede Sony den planlagte biografpremiere, og i stedet blev filmen udgivet digitalt til leje og salg med det samme, mens den blev vist i få udvalgte biografer.

- Dette var en af de mest komplekse og lange cyberefterforskninger, ministeriet har foretaget, siger John Demers, der er assisterende rigsadvokat for national sikkerhed under Justitsministeriet.

Forsøgte flere angreb

Angrebet på Sony førte til en stribe af læk af interne mails og læk af materiale, der endnu ikke var offentliggjort. Derudover var tjenester som online-spil hos Playstation lagt ned i dagevis som følge af angrebet.

Ifølge den amerikanske anklage forsøgte hackerne desuden at angribe biograf-kæden AMC Theaters ved hjælp af phishing-mails, og det samme gjorde sig gældende mod et britisk selskab, der producerede en tv-serie om en fiktiv arbejdslejr i Nordkorea.

Det er første gang nogensinde, at amerikanske myndigheder rejser tiltale mod en navngiven nordkoreaner. Den tiltalte hacker, Park Jin Hyok, menes imidlertid at befinde sig i Nordkorea.

USA har tidligere rejst tiltale mod hackere fra Kina, Iran og Rusland.