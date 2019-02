Filmstjerne får bøde for 'uhyrlig' porno

'Smagløse','uhyrlige' og en 'meget alvorlig forbrydelse'.

Det var nogle af de ord, en anklager og dommer i Magistrates Court i London op til weekenden brugte til at beskrive den homoseksuelle britiske filmstjerne George Masons porno-optagelser med to andre mænd i et undergrundstog mellem de to stationer Waterloo og Leicester Square.

Det rapporterer The Independent og CNN.

Offentligt tilsyn og bøde

Filmen blev optaget i sommeren 2017 og blev sidste år lagt på Twitter og homo-websiden 'Hung Young Brit' af Mason og hans eks-kæreste. Det skete under appetizer-teksten 'Direkte live-sex foran en folkemængde i undergrundsbanen' og '100 procent ægte optagelse'.

Det blev registreret af en bruger, der straks indgav politianmeldelse mod George Mason. Manden skal i retten have beskrevet trekanten i undergrunden som 'over grænsen for acceptabel adfærd'.

Pornostjernen George Mason i det pæne tøj foran retten i London. De spontane porno-optagelser i storbyens undergrundsbane har nu vist sig at være dybt kriminelle. Foto: Yui Mok/Ritzau Scanpix

Politiets anklager, Simon Arloff, har heller ikke holdt sig tilbage.

Foragt for passagererne

I en erklæring har han beskrevet mændenes handlinger for øjnene af andre passagerer som 'uhyrlige og smagløse'

- Mason og Mullan mente, de var seksuelt vovede og kunne tjene nogle penge på det her stunt. Men ved at gøre det udviste de en komplet foragt for andre passagerer på det tog, mener anklageren.

Den saftige affære faldt heller ikke i dommer Lucinda Lubbocks smag.

I George Masons tilfælde takserede hun film-optagelsen og offentliggørelsen af den til en bøde på, hvad der svarer til 8494 kroner. Den virile skuespiller vil derudover i halvandet år være underlagt tilsyn af Storbritanniens svar på Kriminalforsorgen, Probation Service.

Eks-partneren slap for bødestraf. Men han skal lige som George Mason være forsigtig med, hvad han kaster sig ud i. Probation Service vil holde skarpt øje med hans adfærd i porno-branchen indtil februar 2020.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forsvarer om had-kampagne: Epidemisk og frastødende

Folkedomstolen i Storbritannien har forlængst kendte George Mason og hans eks-kæreste skyldige.

På de sociale medier har forargede brugere udsat de to mænd i i trekanten i Londons undergrund for en regulær, viral afklapsning.

- Det har været en epidemisk og temmelig frastødende had-kampagne, lød forsvarsadvokat Howard Cohens vurdering i retten.

George Mason har dog blankt erkendt, at trioens opførsel har virket stødende og oprørende. Han oplyser, at trekanten og optagelsen af den opstod som en spontan idé.

Det formildede ikke Magistrates Court i London.

Lucinda Lubbock udtrykte efter domsafsigelsen håb om, at de to mænd har fået 'en lærestreg'.

- Som jeres advokat siger, er I blevet ydmyget i retten og på de sociale medier, fastslog dommeren.