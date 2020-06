Finansiel Stabilitet skal betale millioner til Eik Banks ledelse

Højesteret har mandag frifundet seks tidligere medlemmer af den krakkede Eik Banks ledelse for et stort erstatningskrav.

Domstolen finder, at medlemmerne af ledelsen ikke skal betale erstatning for bankens tab på to låneengagementer.

Dommen er en ændring af landsrettens dom, hvor fire blev dømt til at betale 28,6 millioner kroner plus renter, så det løb op i 42,6 millioner kroner.

De fire, der nu får pengene tilbage igen, er tidligere bestyrelsesformand Peter Marner Aage Jacobsen, næstformand i bestyrelsen Henrik Ørsted samt direktørerne Jesper Søndberg Clausen og Kim Michael Sandberg.

I landsretten havde Finansiel Stabilitet gjort krav på 250 millioner kroner for de tab, som opstod i banken, der sank i grus i 2010.

Landsretten frifandt de to andre i sagen - et medlem af bestyrelsen og et medlem af direktionen. Bankens revisionsselskab blev også frifundet, men den del af dommen blev ikke anket til Højesteret.

I Højesteret har sagen handlet om, hvorvidt de seks tidligere medlemmer af ledelsen var erstatningsansvarlige over for bankens tab på to låneengagementer.

Og det var de ikke, lyder konklusionen.

Det ene låneengagement drejer sig om Schaumann-koncernen. Det var den del, som udløste en erstatning i landsretten, men altså ikke i Højesteret.

Her finder landets øverste domstol nemlig, at ingen af bankens medlemmer har handlet ansvarspådragende ved bevillingen af lånet.

Det andet handler om selskabet Sydporten, som fik lån til byggerier. Her stadfæster Højesteret landsrettens afgørelse om, at medlemmerne af ledelsen ikke skal betale erstatning.

Landsretten konkluderede, at direktørerne Brian Toft og Jesper Clausen svigtede, fordi ejendomsspekulanten Vagn William Andersen i Sydporten kunne kunne foretage en stribe uberettigede hævninger.

Desuden var Brian Toft desuden 'som udgangspunkt er erstatningsansvarlig' for et tab, som opstod, da Eik Bank kom til at hænge på et lån på 81 millioner i stedet for 27 millioner.

Men erstatningskravet var forældet, da det blev sendt 27 dage sent til retten. Derfor har Højesteret slet ikke taget stilling til, om de handlede ansvarspådragende i de tilfælde.

Eik Bank, der har rod på Færøerne, gik ned i efteråret 2010, hvorefter Finansiel Stabilitet overtog kontrollen og resterne.

Foruden at Finansiel Stabilitet ikke får ret i sit erstatningskrav, står det tilbage med en større millionregning for sagsomkostningerne i retten.

I landsretten stod statens selskab til at betale sagsomkostninger på cirka 40 millioner kroner.

Men Højesteret har lagt 2,5 millioner kroner til regningen fra landsretten, og der er kommet cirka 15 millioner kroner til i omkostninger i Højesteret, så det samlede beløb lander på omkring 57,5 millioner kroner.

Sagen om Eik Bank er bare en af flere sager, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod chefer i banker, som gik ned under finanskrisen.