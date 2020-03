Finder 16 kg hash i hemmeligt rum på liebhavergrund

Et større parti hash er blevet fundet på den gård, hvor den fængslede bilkonge Kenneth Falke har adresse

Mens den svindelmistænkte luksusbilforhandler Kenneth Falke sidder varetægtsfængslet for ulovlig våbenbesiddelse, er 16 kg hash netop blevet fundet på den liebhavergrund, hvor han har adresse.

Samtidig er en 27-årig mand, som har en tilknytning til Kenneth Falke, blevet varetægtsfængslet i sagen.

Det skete onsdag i denne uge, afslører en aktindsigt i retsbogen, som Ekstra Bladet har fået hos Retten i Esbjerg. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre.

Politiet har tidligere været ude på adressen for at ransage, hvor man ikke fandt frem til det store parti af hash. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger fik de nys om et hemmeligt rum på gården, hvilket resulterede i det opsigtsvækkende fund.

Det er her på den store liebahaverejendom i Rødding, hvor Kenneth Falke har boet med sin familie, at politiet har fundet de 16 kg hash. Han ejer ikke stedet, men har lejet sig ind for 35.000 kroner om måneden.

Den 27-årige mand, der blev anholdt, erklærede sig delvist skyldig ved grundlovsforhøret. Han erkendte således besiddelsen, men afviste at det var med henblik på videreoverdragelse.

Tidligere har manden fået en dom på to års fængsel i en våben- og narkosag, hvor han også blev betinget udvist.

Hans forsvarer, Jan Schneider, oplyser, at han ikke kan udtale sig om sagen.

Kenneth Falkes advokat Brian Werner Lassen afviser, at der er en sammenhæng mellem hans klient og hash-fundet.

- Min klient er hverken sigtet eller afhørt i sagen, siger han.

Det er uvist, præcist hvilken tilknytning den 27-årige mand har haft til Kenneth Falke. Da luksusbilhandleren gik personligt konkurs i slutningen af januar, fortalte han i Skifteretten om en mand, der varetog hans fire ejendomme i Randers. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der her tale om den 27-årige mand. Men Kenneth Falke afviste at kende til andet end hans fornavn, viser dokumenter fra retsbogen.