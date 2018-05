Finn blev aflyttet efter Emilie Meng-drabet: Nogen har klokket gevaldigt i det

69-årige Finn Petersen fra Korsør er glad for, at Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi endnu engang skal efterforske sagen, hvor han blev aflyttet af en nabo i forlængelse af Emilie Mengs forsvinden i 2016.

I sidste måned valgte politiet ellers at indstille efterforskningen af sagen. De mente ifølge advokaturchef Jeanette Wincentz Andersen ikke, at der kan føres bevis for, at der har været forsæt til at aflytte eller overtræde straffeloven.

Men nu har Statsadvokaten i København pålagt dem at genoptage efterforskningen.

- Det, synes jeg kun, er rimeligt. Jeg må indrømme, at jeg var dybt skuffet over, at man ikke havde fuldført den efterforskning i første omgang. Jeg forstår slet ikke, at man ikke kunne se, at der var sket noget kriminelt, som der skulle gøres noget ved. Det håber jeg så, der er nogle andre, der kan i den nye efterforskning, siger han til Ekstra Bladet.

Ransaget fem gange

Aflytningen af Finn Petersen skete i forbindelse med eftersøgningen af den 17-årige Emilie Meng, som sidst blev set, da hun en tidlig morgen i juli 2016 tog afsked med sine veninder på Korsør Station efter en bytur.

Emilie Mengs forsvinden optog det meste af landet, og mange deltog i eftersøgningen af hende - heriblandt gruppen "Forsvundne personer", der fik mistanke om, at hun befandt sig i et bestemt hus i Korsør, som tilhørte Finn Petersen.

Finns hus ransages af politiet. Arkivfoto: Per Rasmussen

For ham udviklede eftersøgningen sig til et mareridt. Hele fem gange blev hans hjem ransaget af politiet. Det skete blandt andet efter tip fra naboen, som havde opsat aflytningsudstyr og mente at kunne høre Emilie Meng. Finn Petersen endte med at blive renset for mistanke.

- Tror du på, at efterforskningen får et andet udfald anden gang?

- Jamen, jeg tror da på, at retfærdigheden sker fyldest. Jeg kan ikke forestille mig, at man fra myndighedernes side tror, at man kan sende et signal til befolkningen om, at det er lovligt at sætte aflytningsudstyr i muren ind til ens nabo for at finde ud af, om der foregår noget derinde, som er interessant for offentligheden. Det er politiets arbejde - ikke naboens, lyder det.

Fik afslag på kæmpe-erstatning

Den 69-årige pensionist har også krævet 75.000 kroner i erstatning for politiets ransagninger, men Retten i Næstved slog i sidste måned fast, at han skal nøjes med standardtaksten på 1200 kroner pr. ransagning. Altså 6000 kroner. Den sag er nu anket til Landsretten.

- Nogen har klokket gevaldigt i det. Det kan ikke være rigtigt, at politiet skal ransage et hjem fem gange, før de finder ud af, at der ikke er noget at komme efter. Ergo må man være berettiget til en større erstatning, siger den Finn Petersen, som tidligere har fortalt, hvor hårdt det har været at leve med omgivelsernes mistanke, inden han .

- Er de skæve blikke stoppet?

- Jeg ville gerne sige ja, men følelsen sidder jo stadig i kroppen. Der er ingen garanti for, at alle er overbeviste om, at jeg ikke har været involveret i det her på en eller anden måde. Måske synes nogen stadig, jeg er en underlig fyr, der skal holdes øje med.

- Når folk står ude ved busstoppestedet og kigger hen mod mig og mit hus, ved jeg jo ikke, hvad der ligger i det, men jeg har denne her grimme tanke i baghovedet, at jeg stadig bliver overvåget uden at vide det.

- Jeg håber, det er uberettiget.

Morderen stadig på fri fod

Et halvt år efter Emilie Mengs forsvinden blev hendes lig fundet juleaftensdag i en sø nær Boup på Midtsjælland. Det er foreløbig ikke lykkedes politiet at finde frem til, hvem der for snart to år siden slog Emilie Meng ihjel.

Seneste store gennembrud i sagen var sidste år, da et vidne henvendte sig til politiet og fortalte, at hun om morgenen 10.juli havde observeret en mand ved Regnemark Bakke i Borup, hvor liget af den unge pige blev fundet.

Manden stod ifølge vidnet og baksede med noget tungt ved bagagerummet af en lys bil.

Siden har der dog været stilhed fra politiets side i den uhyggeligt drabssag.

