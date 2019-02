Finn blev dræbt: - Det er udført koldblodigt

Gerningsmanden har forsøgt at slette sine spor efter drabet ved at starte en brand. Politiet søger vidner, der kan kaste lys over sagen

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Finn Steensen Ørsdahl blev slået ihjel på brutal vis i sit hjem på Færgevej 4 i Gundestrup og fundet død, efter brandvæsnet blev tilkaldt 14. februar omkring klokken 7. Det afslører efterforskningsleder Bjørke Kierkegard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

- Drabet har været meget voldsomt, og det er også udført koldblodigt, siger han.

Han ønsker dog ikke at fortælle nærmere, præcis hvordan den 65-årige pensionist blev slået ihjel.

- Jeg vil meget nødigt fortælle, hvordan han er dræbt, for det ved kun gerningsmanden og vi. Men obduktionen har vist, at han har været udsat for massiv vold med døden til følge, og så har gerningsmanden efter at have slået ham ihjel stukket ild på ejendommen. Formentlig med henblik på at slette spor, siger Bjørke Kierkegaard.

Politiet har netop offentliggjort dette billede af den afdøde. Hunden er ikke den dræbtes. Privatfoto

Muligt motiv

Det er stadig uvist, hvorfor Finn Steensen Ørsdahl skulle dø. Men folk har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at han var kendt for at sælge reservedele fra biler fra sin ejendom.

Ifølge politiet kan rovmord være en mulighed, men de vil ikke lægge sig fast på motivet.

- Motivet til drabet er fortsat uafklaret, men vi ved, at der har floreret mange rygter i lokalmiljøet om, at den dræbte skulle ligge inde med kontante pengebeløb. Om det er de rygter, der har fået den fatale udgang, det er uvist, men det er en af de teorier, vi efterforsker, siger efterforskningslederen og fortsætter:

- Men det, der ligger fast, er, at det her drab er udført med koldblodighed og brutalitet. Jeg har efterforsket rigtig mange drabssager, og jeg har sjældent set nogen være udsat for så meget vold.

Gerningsstedet ligger i Odsherred på hjørnegrunden ved Færgevej og Nykøbingvej.

Ingen fjender

Efterforskningslederen håber, at der sidder folk, der ved noget om drabet, og vælger at dele deres viden eller mistanke med politiet.

- Vi appelerer til, at hvis der sidder nogen med en konkret viden om, hvem de gerningsmænd er, så skal de stå frem, for det skal opklares. Vi har intet om, at han skulle have fjender, siger Bjørke Kierkegaard.

Tidligere har politiet meldt ud, at Finn Steensen Ørsdahl sidst blev set i livet om formiddagen 13. februar. Men det tidsrum er de nu kommet nærmere.

- Vi har et vidne, der har set den dræbte i live sidst 13. februar omkring klokken 12.30 på vejen mod Holbæk i sin bil. Men vi ved også, at han er kommet hjem til sin bopæl igen omkring klokken 16, og dermed har vi indsnævret tidspunktet, hvor han er dræbt. Så han er dræbt mellem klokken 16 og midnat - give and take. Og så har branden stået og ulmet i mange timer, indtil den bliver opdaget torsdag morgen kl. 7, siger han.

Dette er et tidligere billede af Finn Steensen Ørsdahl. Privatfoto

Der er siden foretaget en række kriminal- og brandtekniske undersøgelser på gerningsstedet, og i den forbindelse er der sikret en del spor, som er ved at blive undersøgt nærmere.

Samtidig har politiet foretaget en lang række afhøringer og forhøringer i lokalområdet, dels for at undersøge alt om den dræbte, men også for at finde potentielle vidner.

Finn blev dræbt med grov vold og hans hus stukket i brand

- Og der har vi også fået en del konkrete ting at arbejde med, uden at jeg kan gå nærmere ind i det, siger efterforskningsleder Bjørke Kierkegaard, der tilføjer, at politiet har brug for bred hjælp i sagen.

- Vi er forsat meget interesseret i at høre fra nogen, der har set noget fra omkring klokken 16. Det behøver ikke at have været mistænkeligt. Det kan bare være, hvordan der var omkring gerningsstedet. Hvem var der. Har man set en bil holde der, eller en person gå rundt der? Hvad har man set fra omkring klokken 16 og så frem til midnat plus minus en time eller to, siger han og tilføjer, at det også kan være i en større radius omkring gerningsstedet.

Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes på telefonnummer 114.