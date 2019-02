Finn dræbt med koldt blod: Nu offentliggør politiet nyt billede

Det er to uger siden, at Finn Steensen Ørsdahl blev fundet død i sit nedbrændte hjem på Færgevej 4 i Gundestrup. Han blev myrdet med koldt blod af en gerningsmand, der efterfølgende satte ild til huset - formentlig for at slette spor.

Politiet offentliggør nu et billede af Finn Steensen Ørsdahls mørkegrøn Range Rover, årgang 1998, på papegøjeplader med registreringsnummer AZ81576, der står tilbage på hans grund.



De håber, at fotoet vil få borgerne til at kontakte politiet, hvis de har set den nu dræbte køre på strækningen mellem Holbæk og Gundestrup eller har set bilen parkeret i Holbæk onsdag den 13. februar mellem klokken 12.30 og 16.00.

Så sent som i går offentliggjorde politiet yderlige oplysninger om sagen. Blandt andet fortalte efterforskningslederen, at drabet var udført brutalt og koldblodigt, og at de havde indsnævret gerningstidspunktet til 13. februar mellem klokken 16 og cirka klokken midnat. Han blev dog først fundet dagen efter, da branden blev opdaget.

- Siden vores udmelding i går har vi fået flere nye henvendelser fra borgere, der mener at have oplysninger i sagen. Det er vi rigtig glade for. På nuværende tidspunkt vil vi ikke sige noget om, hvad disse oplysninger går på, eller hvor mange vi har fået, og vi opfordrer fortsat vidner til at stå frem – også hvis man har viden om sagen eller en konkret mistanke til en gerningsmand, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er leder af efterforskningsenheden i Midt- og Vestsjællands Politi.

I går sagde efterforskningslederen, at det stadig er uvist, hvorfor Finn Steensen Ørsdahl skulle dø.

Ifølge politiet kan rovmord være en mulighed, men de vil ikke lægge sig fast på motivet.

- Motivet til drabet er fortsat uafklaret, men vi ved, at der har floreret mange rygter i lokalmiljøet om, at den dræbte skulle ligge inde med kontante pengebeløb. Om det er de rygter, der har fået den fatale udgang, det er uvist, men det er en af de teorier, vi efterforsker, sagde efterforskningslederen i går.

