Fire år efter Krudttønden: Nu er der nyt om terroristen

Omar El-Hussein var ikke bare en forvirret voldskriminel ung mand fra Nørrebro, der impulsivt begik et terrorangreb, som kom til at koste to menneskeliv, og som sårede fem betjente.

Det er ellers en opfattelse, som man kan få, hvis man alene har fulgt politiets og pressens omtale af angrebet på Krudttønden og Den Jødiske Synagoge i februar 2015.

Faktisk havde den 22-årige gerningsmand planlagt angrebet i hvert fald gennem et par uger. Fortællingen om 'Terroristen fra Nørrebro' udkommer på Politikens Forlag mandag. Bogen fortæller i et hidtil uset omfang om gerningsmanden opvækst og om de 13 timer, som der gik, før han blev skudt og dræbt af politiet.

Blandt de oplysninger, der præsenteres i bogen, er oplysningen om, at Omar El-Hussein desperat forsøgte at få lov til at leje en privat lejlighed over for Krudttønden. Det gjorde han via udlejningstjenesten Airbnb.

Af forskellige årsager lykkedes den plan imidlertid ikke.

Havde han fået adgang til lejligheden i de tre døgn omkring den svenske Muhammed-tegner Lars Vilks foredrag på stedet, er det muligt, at omfanget af terrorangrebet havde været endnu mere omfattende, lyder det i bogen.

Blandt andet fordi Lars Vilks forud for sit foredrag gav interview foran Krudttønden.

Også oplysninger om, hvordan Omar El-Hussein havde adgang til mobiltelefoni under sin varetægtsfængsling i månederne op til terrorangrebet, er med til at tegne et billede. I bogen hævdes det, at Omar El-Hussein blandt andet havde adgang til IS-propaganda.

Det er fire år siden, at filminstruktøren Finn Nørgaard og vagtmanden ved den jødiske synagoge, Dan Uzan, blev dræbt. I to år har de tre journalister Mette Mayli Albæk, Louise Dalsgaard og Natascha Rée Mikkelsen arbejdet på bogprojektet.

I alt 130 kilder har bidraget til fortællingen, der ifølge forfatterne er et stykke nødvendig dokumentar. I bogen får man mere at vide om Omar El-Husseins opvækst i Mjølnerparken på Nørrebro og om de personlige nederlag i mandens liv, som ifølge flere kilder har bidraget til, at han fik interesse for radikal islamisme.

- Vi prøver på ingen måde at fremstille Omar El-Hussein i et positivt lys. Men hvis man skal forsøge at forstå, hvorfor nogle mennesker kan ende, som han gjorde, så må vi undersøge, hvad han var for et menneske. Hvorfor det slog klik for ham, siger Mette Maily Albæk til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mystik om våben

Det er aldrig lykkedes politiets efterforskere at finde ud af, hvordan Omar El-Hussein fik anskaffet sig det M/95-gevær, som han brugte ved Krudttønden.

Heller ikke den brasilianske 9 mm-pistol eller den tyske 7,65 mm-pistol, som han brugte ved angrebet på synagogen, ved politiet, hvordan han fik fingrene i.

Det er ikke lykkedes politiet at finde ud af, hvordan Omar Hussein fik anskaffet sig de våben, han brugte. M/95-riflen blev fundet henkastet ud til S-togsbanen ved Mjølnerparken. Foto: Politiet

I bogen kommer det frem, at flere personer i bandemiljøet omkring Mjølnerparken havde hørt i tiden op til angrebet, at Omar El-Hussein var på udkig efter skydevåben.

Centrale figurer i banden Brothas skulle ifølge oplysningerne have afvist at hjælpe El-Hussein. Blandt andet fordi man var bange for, at han skulle bruge dem til at skabe uro mellem fraktioner i bandemiljøet.

Foto: Politiet

M/95-geværet havde været i bandemiljøet længe. Det blev stjålet i 2011 efter et hjemmerøveri hos en hjemmeværnsmand i Ringsted.

Det skete, da tre medlemmer af banden La Raza truede manden ned i hans kælder og tvang ham til at åbne sit våbenskab.

Omar El-Hussein skiftede flere gange tøj i perioden, hvor han begik sine ugerninger. I bogen vises for første gang billeder af det tøj, han var iført, da han blev skudt. Foto: Politiet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Muhammedtegner var målet

Terrorangrebet i Krudttønden den 14. februar 2015 fandt sted i forbindelse med debatmødet: Kunst, Blasfemi og Ytringsfrihed.

Her var den svenske muhammedtegner Lars Vilks blandt andet til stede, og derfor var området sikret af livvagter og PET-agenter.

Ifølge politiets oplysninger skulle Lars Vilks have målet for angrebet.

Tegneren overlevede, men derimod blev filminstruktøren Finn Nørrgaard dræbt.

Desuden blev en betjent og to PET-agenter såret.

Angrebet startede omkring klokken 15:30, hvor gerningsmanden, Omar El-Hussein går mod indgangspartiet.

I alt affyrede han 27 skud, hvor filminstruktøren skulle have forsøgt at tage våbnet fra ham.

Gerningsmanden ender med at flygte fra stedet.

Senere på aftenen går han til Synagogen i Krystalgade i København, hvor han kort før klokken et natten til den 15. februar skød en vagtmand på klos hold.

Samme nat finder politiet den 22-årige mand, som de skyder og dræber.