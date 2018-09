Fire-årig dreng brændt inde sammen med sin mor

En fire-årig dreng er fredag eftermiddag omkommet i en voldsom dødsbrand i den vestsjællandske by Mørkøv. Også drengens 31-årige mor er omkommet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet efterforsker brandårsagen. Pårørende er blevet underrettet.

Politi og brandvæsen fik alarmen om branden i Hovedgaden 1 i Mørkøv klokken 14.32.

Både moren og drengen blev reddet ud af den brændende lejlighed. Desværre var begge livløse, da de blev reddet ud.

En fireårig dreng og hans 31-årige mor er fredag eftermiddag omkommet på første sal i ejendommen i Mørkøv. Foto: Per Rasmussen

Indsatsleder Jan Bruun fra Vestsjællands Brandvæsen har tidligere oplyst til Ritzau, at branden startede i en blomsterforretning i stueetagen og bredte sig til en lejlighed på 1. sal.

Politiet har indkaldt assistance fra National Kriminalteknisk Center, der skal undersøge brandstedet og forsøge at finde årsagen til branden.

Kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist, fortæller til Ekstra Bladet, at man endnu er i det indledende stadie af efterforskningen.

Hun understreger, at der ikke er noget, der på nuværende tidspunkt tyder på, at en kriminel handling ligger bag.

- Indtil videre udelukker vi ikke noget, siger Charlotte Tornquist til Ekstra Bladet.

Politiet fortæller, at der foreløbig ikke er noget, der tyder på, at en kriminel handling ligger bag dødsbranden. Foto: Per Rasmussen

Et andet forhold, som interesserer politiet, er, hvorfor det ikke lykkedes moren og drengen at redde sig ud på egen hånd. Noget tyder på, at de to er blevet spærret inde af branden. Forklaringen kan muligvis være, at der ikke har været en brandtrappe eller en flugtvej.

- Det er nogle af de ting, vi skal have klarlagt. Vi kan ikke svare på det på nuværende tidspunkt, siger Charlotte Tornquist.

I forbindelse med branden er krydset Holbækvej-Hovedgaden-Ringstedvej i Mørkøv spærret, og bustrafikken er lagt om. Kort før klokken 19 har politiet oplyst, at afspærringen er ophævet.

