Fire anholdt: Fandt farligt våben i bandemiljøet

Tre mænd og en kvinde kræves netop nu fængsel ved et grundlovsforhør i Retten i Næstved, efter politiet torsdag fandt en skarpladt pistol under en ransagning af to adresser uden for Næstved.

De fire, tre mænd i alderen 20-25 og en kvinde i 20’erne – blev anholdt torsdag formiddag og er sigtet for ulovlig besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder og besiddelse af ulovlige stoffer.

- På baggrund af politiets efterforskning er det nu lykkedes at opspore et særdeles farligt våben, som dermed bliver sat ud af spillet. Efter politiets opfattelse er flere af de anholdte banderelaterede, siger vicepolitiinspektør Kenneth Lund-Jensen.