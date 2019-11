Fire anholdt: Groft overfald ved togstation

Fire unge er anholdt for at have overfaldet en 42-årig mand, som de først havde chikaneret og truet i S-tog - men vigtigt vidne efterlyses

Tre uger efter et voldeligt overfald og røveri nær Brøndby Strand Station har politiet anholdt fire unge.

En blev anholdt onsdag. Tre andre blev anholdt på flere forskellige adresser i Brøndby Strand her til morgen.

De er i følge politiet mistænkt for et overfald på en 42-årig mand lørdag 26. oktober klokken 3.15 ved Brøndby Strand Station.

Op til overfaldet var den 42-årige mand blevet chikaneret og truet af en gruppe unge mænd, da han var på vej hjem i S-toget.

Han valgte at stå af på Brøndby Strand Station for at slippe væk, men de unge fulgte efter, og kort efter blev den 42-årige overfaldet af gruppen på en parkeringsplads umiddelbart syd for stationen. Her blev han slået og sparket, så han brækkede kæbe og næse. Desuden blev hans jakke, bukser, sko samt og mobiltelefon, nøgler og diverse kort røvet.

- Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at anholde de fire unge efter flere ugers efterforskning, siger politikommissær Andreas Mollerup, Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

De unge i alderen 16-20 år vil blive fremstillet for en dommer, men politiet fortsætter efterforskningen og mangler et specifikt vidne.

Offeret talte nemlig med en anden mand kort før overfaldet. Der er tale om en mand, der stod på S-toget Linje A på Nørreport Station og også steg af på Brøndby Strand Station. På vej ned ad trappen på Brøndby Strand Station fik han kastet indholdet af en øl eller lignende i hovedet. Vidnet beskrives som:

Ca. 40 år, almindelig af bygning, skaldet/karseklippet og med kortklippet fuldskæg/skægstubbe. Han var iført en halvlang, grå frakke og havde en brun taske samt sorte høretelefoner.

Politiet håber, at vidnet vil melde sig, da han kan have centrale oplysninger i sagen.

Københavns Vestegns Politi på 114.