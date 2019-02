Fire anholdt: Vælter UNESCO-verdensarv

En video af ugerningen hjalp med at identificere vandalerne

Med sine mere end 400 år på bagen og en plads på UNESCO's verdensarvsliste, er ruinerne og templerne i indiske Hampi lidt af en seværdighed.

Noget, de fleste ville have respekt for, men ikke disse fire mænd på optagelsen herover.

De er nu anholdt for vandalisme, efter tre af dem på en privat optagelse er blevet set vælte en gammel søjle uden for et af templerne. Den fjerde anholdte er fotografen. Det skriver BBC.

ASI, som holder øje med Indiens bevarelsesværdige steder, blev bekendt med et politianmeldelse 6. februar, få dage efter videoen dukkede op. Men politiet siger, at det ikke er sikker på, hvornår episoden fandt sted.

- Vi undersøger dette, men det kunne endda være sket for et år siden, siger en repræsentant til BBC.