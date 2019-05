Fire betjente måtte holde styr på kvindelig spritbilist

Ville ikke være med til at blive testet for spritkørsel

Der skulle hele fire betjente til at holde styr på en 35-årige kvinde fra Ringe på Fyn, som mistænkes for at have kørt spritkørsel.

Ifølge fyens.dk nægtede kvinden søndag aften konsekvent at puste i alkoholmeteret eller deltage i en blodprøve, da betjente dukkede op på hendes bopæl.

Kvinden var kort forinden blevet set køre synligt beruset omkring Dagli' Brugsen i Stenstrup.

Hun nåede også at torpedere et skilt på turen.

Ville ikke medvirke

- Ifølge to timersreglen skal vi have taget en blodprøve fra hende senest to timer efter, at hun er blevet anholdt. Men det ville hun absolut ikke være med til, fortæller vagtchefen hos Fyns Politi til fyens.dk.

For at undgå en masse bøvl og ballade på hospitalet, blev der tilkaldt flere betjente, således at kvinden blev mandsopdækket af hele fire lokale sheriffer.

Herefter opgav kvinden dog al videre modstand og samarbejdede med politi og læger på Odense Universitets Hospital.

Senest om 14 dage kommer der svar på blodprøven.