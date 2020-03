Der er lige nu spærret på E45 Østjyske Motorvej For Horsens mod Vejle mellem Hedensted og Hornstrup.

Det sker som følge af et uheld, oplyser Vejdirektoratet. Vejbanen forventes tidligst ryddet klokken 15.45.

Sydøstjyllands Politi bekræfter uheldet.

- Der er et par stykker, der klager over smerter i ryggen i forbindelse med uheldet, men det virker ikke alvorligt. Der er fire biler involveret. Uheldet er opstået, fordi folk kører for stærkt og for tæt, siger vagtchef Jørn Lindhardt.

Opdateres ...