Fire døde i ulykke på svensk motorvej

Fire personer i 20'erne er døde efter en voldsom ulykke på E20/E6 i Göteborg.

Det skriver Aftonbladet.

Politiet blev alarmeret om ulykken omkring klokken fire natten til søndag.

- Bilen er af ukendte årsager kørt ind i en bropille eller et betonfundament, siger politiets vagthavende Johan Josarp til Aftonbladet.

Et vidne oplyser til mediet, at det blæste meget, og at der lå vand på vejen.

Trafikken stod stille indtil omkring klokken seks søndag morgen, hvor politi, brandbiler og ambulancer var færdige på stedet.