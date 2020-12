Fire dræbt: Beruset og mentalt syg

En bil er kørt ind i en menneskemængde i byen Trier i det vestlige Tyskland, og de lokale myndigheder oplyser ifølge den lokale avis Trierischer Volksfreund, at fem personer er dræbt - deriblandt en ni måneder gammel baby.

Omkring 15 personer blev kvæstet - flere af dem alvorligt.

Bilen ramte folk i et område for fodgængere.

Anklagemyndigheden i Trier siger, at chaufføren - en 51-årig tysk mand fra området - er anholdt. Han var ifølge politiet beruset og mentalt forstyrret.

- Der er ingen tegn på politisk motiv, hedder det ifølge AFP.

– Jeg kan ikke forstå, hvordan nogen kan få sig selv til at køre en SUV gennem byen og dræbe folk, siger overborgmester Wolfram Leibe.

Han bekræfter, at en baby på ni måneder er blandt de dræbte.

- De ville ind til byen for at handle. Nu er de døde, siger han.

Udover babyen blev en 25-årig kvinde og en 73-årig kvinde samt en 45-årig mand dræbt. Det tyske nyhedsbureau dpa skrev onsdag aften, at en af de sårede var død af sine kvæstelser, hvormed dødstallet nåede op på fem.

Politiet opfordrede tirsdag eftermiddag byens borgere til at holde sig væk fra området. Samtidig opfordrede myndighederne befolkningen til at undlade at sprede spekulationer og rygter om baggrunden for forløbet.

Vidner fortæller ifølge det lokale medie Trierischer Volksfreund, at en mørkegrå Range Rover kørte ind i folkemængden i høj fart.

Triers borgmester, Wolfram Leibe, siger, at der var tale om 'amok-kørsel'.

Ifølge avisen kom bilen fra Porta Nigra, som er byens vartegn, og kørte mod den store markedsplads via Fleischstrasse. Vidner siger ifølge den lokale avis Trierischer Volksfreund, at en mørkegrå Range Rover kørte ind i folkemængden i høj fart.

Dele af bykernen i Trier blev hurtigt afspærret, og der kom hurtigt et stort antal udrykningskøretøjer til stedet.

Trier, som er Tysklands ældste by, har omkring 110.000 indbyggere og ligger omkring 200 kilometer sydvest for Frankfurt.

Delstatsminister Malu Dreyer siger, at hun er rystet over det, der er sket. Delstatens indenrigsminister, Roger Lewentz, tog til Trier, umiddelbart efter meddelelsen om hændelsen var ude i medierne.

I Berlin siger en talsmand for forbundsregeringen:

- Vore tanker går til de dræbtes pårørende og til alle dem, som arbejder med at tage sig af de berørte, siger Steffen Seibert, som er talsmand for forbundskansler Angela Merkels regering.