Fire dræbt i voldsom ulykke: Ingen overlever sådan en lavine

De norske myndigheder anser det ikke længere for sandsynligt, at en svensk kvinde og tre mænd fra Finland er i live efter en lavineulykke i fjeldet.

De blev ramt af en lavine onsdag i det nordlige Norge.

- Der findes ingen viden eller forskning, som siger, at det er muligt at overleve i næsten to døgn begravet i et sneskred, siger overlæge Mads Gilbert fra hospitalet i Tromsø på et pressemøde fredag eftermiddag.

- Derfor er vi medicinsk sikre på, at de fire ikke overlevede dette skred, føjer han til.

De fire skiløbere blev meldt savnet onsdag i et fjeldområde i Troms i Nordnorge.

Myndighederne siger, at en redningsaktion fredag eftermiddag ændrede status til at være en eftersøgning af omkomne.

Baggrunden for beslutningen er blandt andet, at der er blevet registreret signaler fra to forskellige lavinesøgere i området, hvor der har været et stort snelavineskred.

- Dette bekræfter vores antagelser om, at de savnede er begravet i lavinen. Der er gået 38 timer, siden lavineskreddet skete, sagde politimester Astrid Nilsen i Troms politidistrikt tidligere på dagen.

Registreringerne fra lavinesøgerne kom, da en ambulancehelikopter undersøgte området ved Blåbærfjeldet.

De savnede er en svensk kvinde og tre finske mænd, som var på tur i området omkring Blåbærfjeldet. De blev sidst observeret omkring klokken 14 onsdag.

En person, der var med i rejseselskabet, slog alarm hos politiet nogle timer senere.

De fire savnede skal have været på et isklatre-kursus i Lyngen, før de indledte turen til Tamokdalen, skriver NRK, som citerer den finske avis Hufvudstadsbladet.

De fire skal have haft redningsudstyr med til områder mod laviner.