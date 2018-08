Fire dræbt, mange kvæstet i voldsom busulykke i USA

Mindst fire personer mistede livet, da en lastbil kolliderede med en bus med 49 personer i New Mexico, USA.

Det skriver Associated Press.

Et punkteret dæk fik ifølge politiet lastbilen til at slingre over i den modkørende vejbane, hvor den frontalt ramte bussen.

Ulykken skete torsdag eftermiddag ved Thoreau, der ligger 160 kilometer vest for Albuquerque.

Øjenvidner fortæller om en kaotisk scene med en knust lastbil og en bus, hvis ene side var skrællet af.

- Det var forfærdeligt, siger øjenvidnet Eric Huff, der kom forbi stedet kort efter ulykken.

Lastvognschauffør Santos Soto fortæller, at folk skreg og græd, mens tililende forsøgte at trøste dem.

- Det var meget traumatiserende. Jeg har kørt lastbil i to år og har aldrig set noget lignende før, siger han til Associated Press.

Foto: AP

Foto: AP

Adskillige passagerer blev alvorligt kvæstet ved ulykken og dødstallet ventes at stige.

Et lokalt hospital har modtaget 37 patienter, hvoraf ni er blevet overført til University of New Mexico Hospital. Tre er i kritisk tilstand.

Greyhound-bussen var på vej fra Albuquerque til Phoenix.

Den nationale havarikommission undersøger ulykken.