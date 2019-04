Fire europæiske lande tager imod 64 strandede migranter

Malta har lørdag offentliggjort en aftale, der betyder, at fire EU-lande tager imod 64 migranter, der blev reddet ud for Libyens kyst den 3. april.

Tyskland, Frankrig, Portugal og Luxembourg har sagt ja til at fordele migranterne mellem de fire lande.

Migranterne blev samlet op af et tysk redningsskib for ti dage siden.

De vil nu blive overført til maltesiske skibe og sejlet i havn i Malta, inden de fordeles til de fire EU-lande. Selve redningsskibet, der har navnet "Alan Kurdi", får ikke lov til at lægge til kaj i Malta.

Malta, der ligger i Middelhavet, er det EU-land, der ligger nærmest Libyen, hvorfra mange migranter rejser mod Europa.

Landet afviser dog at tage imod redningsskibe med migranter. Malta mener, at det vil opmuntre menneskehandlere til øget aktivitet.

Den tyske ngo ved navn Sea-Eye har klaget over forværrede forhold for de 64 migranter de seneste dage. To af migranterne om bord er blevet evakueret af sundhedsmæssige årsager.

Maltas premierminister, Joseph Muscat, sagde fredag, at man ikke ville tage imod "Alan Kurdi", fordi skibet burde været sejlet til Tunesien.

Det var angiveligt den nærmeste havn, da migranterne blev reddet.

Det tyske redningsskib deler navn med den treårige syriske dreng Alan Kurdi, der i september 2015 druknede ved en tyrkisk strand.

Billedet af ham liggende med ansigtet nedad i vandkanten gik verden rundt og definerede ifølge Amnesty flygtningesituationen i 2015.