Fire fængslet: Fik hund til at bide kvinde adskillige gange

Tre mænd og en kvinde er mandag ved Retten i Viborg blevet varetægtsfængslet frem til 11. april for at have holdt en 23-årig kvinde indespærret på en adresse i Højslev ved Skive.

Under indespærringen er kvinden ifølge politiets sigtelse blevet udsat for en lang række tilfælde af vold, trusler og ydmygelser.

De fire nægtede sig alle skyldige og kærede til landsretten.

Skudt med hardball-pistol

Af sigtelsen fremgik det, at kvinden har været tilbageholdt mod sin vilje i perioden mellem 1. og 17. marts. Kvinden er ifølge politiet blevet slået adskillige gange med flad og knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Der er blevet taget kvælertag om hendes hals, og hun er blevet sparket.

Det er også politiets opfattelse, at de sigtede har fået en hund til at bide kvinden adskillige gange. Og der er blevet skudt mod hende med en hardball-pistol.

Under tilfangetagelsen er kvinden - igen ifølge sigtelsen - blevet nægtet mad og drikke i perioder, ligesom hun også er blevet forhindret i at gå på toilettet.

Havde forhold til kvinde

Anklagerfuldmægtig Niclas Nissen fortæller til Ekstra Bladet, at politiet blev opmærksom på sagen efter en anmeldelse søndag fra en person med kendskab til, hvad der foregik.

- Da politiet ankom til adressen, var de der allesammen, siger Niclas Nissen.

Kvinden har efterfølgende været til behandling på hospitalet.

De anholdte er en 18-årig kvinde og tre mænd på 23, 25 og 27. Den 27-årige har ifølge politiet haft et forhold til den tilfangetagne kvinde.

Lukkede døre

Dommeren valgte at lukke dørene under afhøringen af de fire, der blev fremstillet enkeltvist. Det skete for at undgå, at deres forklaringer kan påvirke mulige vidner i sagen.

Derfor kan Niclas Nissen heller ikke på nuværende tidspunkt fortælle om det mulige motiv til frihedsberøvelsen af kvinden.