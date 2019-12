Fire fængslet for fangeflugt: Bandeleder stadig på fri fod

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

To mænd på 20 og 24 år er blevet varetægtsfængslet i sagen om den flygtede bandeleder Hemin Dilshad Saleh, som 19. november stak af fra sin varetægtsfængsling, mens han var i behandling på akutmodtagelsen ved en lukket psykiatrisk afdeling på Slagelse Sygehus.

Dermed er det samlede antal varetægtsfængslede oppe på fire, og det er slet ikke slut endnu, fortæller efterforskningsleder Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Vores efterforskning peger på, at man forventer yderligere anholdelser, siger Kim Kliver til Ekstra Bladet.

- Det er også det, der gør, at selv om vi nærmer os jul, så arbejder vi rigtig hårdt på at komme i nærheden af de anholdelser.

Hovedpersonen selv er imidlertid stadig på fri fod. Han menes at opholde sig i udlandet, forklarer Kim Kliver.

Havde pistoler i kageæske

Det var 19. november, at to unge mænd henvendte sig på akutmodtagelsen på den psykiatriske afdeling. På det tidspunkt var lederen af den berygtede NNV-gruppering Hemin Dilshad Saleh i behandling på stedet. Han sad varetægtsfænglet i en sag om grov vold i en frisørsalon.

De to medbragte en kageæske, men i stedet for kage i æsken havde de medbragt to skydevåben, som blev taget frem og anvendt, da den ene af de to mænd fik adgang til et mødelokale, hvor Hemin Dilshad Saleh opholdt sig.

To kvindelige ansatte blev truet til at låse bandelederen ud fra afdelingen. Undervejs blev der affyret skud i gulvet, uden at nogen blev ramt. Siden har Hemin Dilshad Saleh været forsvundet.

Kan opholde sig i udlandet

Tre mistænkte er blevet anholdt i udlandet. 7. december blev to mænd anholdt af spansk politi i Barcelona, efter at de forinden var blevet efterlyst internationalt. Det er de to mænd, der siden er blevet udleveret. Og natten til 21. november blev en mand anholdt på et bordel i Hamborg. Manden er stadig tilbageholdt af tyske myndigheder, som behandler anmodningen om udlevering til Danmark.

I forvejen blev to mænd på 20 og 25 anholdt i Danmark et par dage efter flugten. Af de to er den ene - en 20-årig mand - imidlertid netop blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling. Han er dog stadig sigtet i sagen.

Ifølge Kim Kliver tyder noget på, at den efterlyste bandeleder er rejst ud af landet.

- Det faktum, at vi har anholdt folk relativt bredt, vidner også om, at vi er bredt ude, når det handler om at finde ham. Selvfølgelig er vi opmærksom på udlandet, siger Kim Kliver.

Kim Kliver fortæller også, at samtlige mistænkte i sagen er en del af den berygtede NNV-gruppe, som er kendt for at være i konflikt med Brothas.

De to mænd, der er blevet udleveret fra Spanien skal forblive varetægtsfængslet indtil 9. januar. Begge nægtede sig under grundlovsforhøret skyldige.

Den eftersøgte bandeleder Politiet offentliggør nu navn på den mand, som de efterlyser efter en flugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse. Det drejer sig om en 24-årig mand, der hedder Hemin Dilshad Saleh. Han er 183 cm høj, almindelig til kraftig af bygning, sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.

Se også: Efter dramatisk fangeflugt: Bandefigur anholdt på tysk bordel

Betjente: Indsatte fupper sig til psykiatriske afdelinger

Læge om flygtet bande-boss: Han er psykisk syg

Rivalopgør i frisørsalon: Bande-boss tiltalt for vold

Hemin Dilshad Saleh er tiltalt i en sag om grov mishandling i denne frisørsalon på Nørrebro. Der er faldet domme mod 17 andre bandemedlemmer i samme sagskompleks. Foto: Kenneth Meyer

Den nu flygtede og efterlyste leder i NNV-banden Hemin Dilshad Saleh var varetægtsfængslet og tiltalt i en kompliceret sag om et rivalopgør med grov mishandling af et Brothas-medlem i en frisørsalon på Nørrebro.

I et kvarter blev den 21-årige mand holdt fanget og mishandlet som led i konflikten i bydelens bandemiljø. Hele forløbet blev fanget på en overvågnings-optagelse, som politiet har sikret sig

Opgøret udspillede sig 16. september 2018, og 18 andre bandemedlemmer er allerede dømt i sagen, mens to andre venter på deres dom.

Den ene er Hemin Dilshad Saleh, som efter politiets opfattelse deltog aktivt i mishandlingen. Den anden sidder fængslet i Marokko og venter på at blive udleveret til Danmark.

Som de andre blev Hemin Dilshad Saleh tiltalt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter bande-paragraffen 81a. Forbrydelser begået som led i en bandekonflikter indebærer en fordobling af straffen.

Flygtede til Spanien

Den 24-årige københavner blev anholdt 10. oktober på en restaurant i Lyngby. På det tidspunkt havde han været eftersøgt i et års tid. Politiet mener, at han en del af tiden har opholdt sig i Spanien.

Også et andet offer blev gennemtævet i frisørsalonen. Han fik adskillige slag og spark, blev slået med en tung genstand i ryggen og fik en serie stiksår i ryggen og skulderen, som måtte syes sammen.

Det 21-årige Brothas-medlem blev holdt tilbage i frisørsalonen og fik adskillige slag og spark i hovedet og på kroppen og blev snittet i halsen med en kniv. Han fik også kastet en stol i hovedet og blev slået med en kniv i skede.

Han brækkede næsen, fik en flænge i baghovedet, snitsår på halsen og hævelser og smerter i hovedet og på kroppen.

Det andet offer blev slået og sparket, slået med en genstand i ryggen og stukket gentagne gange med en spids genstand i ryggen og på skulderen. Han måttes have syet flere stiksår og fik næseblod.

To anholdt i flugtdrama: Danskere sigtes for trusler og pistolskud

To anholdt efter brutal fangeflugt

Vild plan for fangeflugt: Skjulte pistoler i kageæske

Fængslet bande-boss var indlagt: Sygeplejersker fik pistoler i nakken

Bandeleder i dramatisk fangeflugt: Væbnet befrielsesaktion