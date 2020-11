Fire fængslet: Militæret bistod i sag hashsmugling

Tre mænd samt en kvinde er i dag blevet varetægtsfængslet i en sag om hash, narko og våben.

I sagen sigtes de tre mænd, der er i alderen fra 20 til 46 år for 200 kilo hash, mens en 36-årig kvinde år sigtes for 74 kilo hash.

Det oplyser anklager Jhin Lee til Ritzau efter et grundlovsforhør søndag i Retten i Aarhus, hvor en dommer har varetægtsfængslet de fire frem til 4. december.

I forbindelse med sagen har politiet udsendt en pressemeddelelse, hvor man beskrev, hvordan politiets Særlig Efterforskning Vest gennem længere tid har efterforsket i sagen.

'Sagen har en international vinkel og går på tværs af politikredsgrænserne. Det førte lørdag til, at politiet slog til i en stor, koordineret anholdelsesaktion i Kalundborg-området. Ved aktionen deltog også Forsvarets Advanced Search Team fra Ingeniørregimentet i Skive, der assisterede i forbindelse med ransagning efter narko og våben,' lød det i pressemeddelelsen.

'Tre mænd på 46, 41 og 20 år og en kvinde på 36 år blev anholdt - tre af de anholdte er fra lokalområdet og den fjerde er udenlandsk statsborger. Ved aktionen blev der beslaglagt en større mængde hash, hård narko, flere særligt farlige våben i form af rifler, pistoler og en revolver, samt en del tilhørende ammunition. Herudover er der beslaglagt et større kontantbeløb,' lød det endvidere.



- Vi vurderer, at indsmuglingen af narkotika og videresalget til aftagere flere steder i landet har fundet sted over en længere periode. Jeg er meget tilfreds med lørdagens aktion, som er et resultat af længere tids målrettet efterforskning, siger politiinspektør ved Særlig Efterforskning Vest Carit Andersen.



En af de nu fængslede mænd sigtes ligeledes for besiddelse af en riffel, en pistol og en revolver, mens to andre mænd sigtes for en riffel, oplyser anklageren.

Kvinden har besluttet at kære kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret.