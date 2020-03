Fire fængslet: Snød Nem-ID ud af folk og optog kviklån

Politiet sigter de fire unge mænd for at have oprettet lån for flere hundrede tusinde kroner

Fire mænd mellem 17 og 26 år er ved Retten i Lyngby blevet varetægtsfængslet for omfattende bedrageri mod flere borgere.

Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

De fire har ifølge politiet brugt en snedig metode til at lokke deres ofre i en fælde. Blandt andet har de under opringninger til ofrene udgivet sig for at være fra politiet.

Siden har de gjort offeret opmærksom på, at denne har været i dialog med en bedrager på de sociale medier. Og det har i sidste ende ført til, at de har kunnet lokke Nem-ID-oplysninger ud af folk med henblik på at få standset eventuelt misbrug af personlige oplysninger.

Det er politiets opfattelse, at de fire kort efter har brugt Nem-ID-oplysningerne til at oprette mange og store lån i de forurettedes navne. Bedrageriet har stået på over flere måneder.

- Der er tale om bedrageri af særlig grov karakter, fordi det efterlader de forurettede med en enorm og uoverskuelig gæld, som de økonomisk kan komme til at blive påvirket af i mange år fremover, fortæller leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet i Nordsjællands Politi, politikommissær Jesper von Bülow.

Politiet har sigtet de fire for at have optaget et større antal såkaldte kviklån på et samlet beløb på flere hundrede tusinde kroner. De forurettede har ikke anet noget som helst om lånene, før de har modtaget opkrævninger om tilbagebetaling.

To af de fire mænd er blevet varetægtsfængslet i en uge, mens de to øvrige er blevet fængslet i fire uger.

Mens de fire formodede gerningsmænd er varetægtsfængslet, fortsætter Nordsjællands Politi efterforskningen af sagen. Har man som borger oplysninger, der kan være af interesse for sagen, kan Nordsjællands Politi kontaktes på telefon 114.