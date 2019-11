Fire fremstilles i mystisk drabssag: Trækker tråde til forbudt bande

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: - Jeg har ingen kommentarer, og jeg ønsker ikke, at oplyse noget som helst.

Så klart udtrykte anklager Søren Harbo sig forud for et grundlovsforhør, der tog sin begyndelse omkring klokken 09.30 tirsdag formiddag.

Her fremstilledes fire mænd, hvoraf flere har forbindelse til bandemiljøet i København. En af mændene bar markante tatoveringer, der viser tilknytning til den nu forbudte LTF-bande.

De fire sigtede sad bag deres forsvarere på stole med en betjent hver imellem sig.

I alt var der 14 uniformerede betjente til stede i lokalet samt fire-fem hjælpere i civil. På tilhørerbænkene havde fire venner eller pårørende taget plads.

Hænger sammen med aktion

Disse fire samt to repræsentanter fra pressen fik dog kun et kort ophold i retslokalet, da anklageren udbad sig dobbeltlukkede døre. Det betyder, at sigtelsens ordlyd ikke læses op offentligt, hvilket er ekstraordinært og kun anvendes ved ganske særlige lejligheder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der dog tale om en drabssag. Og sagen hænger sammen med en aktion, som politiet gennemførte i går rundt om i København.

I forbindelse med aktionen udtalte politiet sig ligeledes ganske ordknapt.

Ved aktionen kunne tilfældige iagttage, hvordan politiet blandt andet bar ting ud fra en lejlighed på indre Nørrebro. Samtidig fortæller kilder med indsigt i miljøet, at de vurderer, at den omtalte sag trækker tråde til netop miljøet omkring LTF-banden, der trods forbuddet stadig eksisterer.

Stor sag med tykke sagsmapper

Hvilken drabssag, der er tale om, er endnu uklart.

Men ud fra de tykke sagsakter, der var lagt frem på forsvarernes pladser, at dømme, er sagen særdeles omfattende. Desuden var der rullet en tv skærm ind i lokalet, hvilket antyder at forskellig video-materiale også skulle dokumenteres ved retsmødet.

Ved dagens retsmøde gjorde anklageren rede for, hvorfor han synes, at sagen skal mørklægges:

- Der er stadig medgerningsmænd på fri fod.

- Jeg kan også fortælle, at der er i forvejen er andre forsvarere i sagen, og at de har pålæg, forklarede anklageren.

Advokatpålæg betyder, at forsvareren ikke må tale med sin klient eller andre personer om vitale dele i sagen, der hører under det omtalte pålæg, der er nedlagt af af en domstol.

Dommer, Jens Stausbøl, valgte at efterkomme anklagerens anmodning. Inden tilhørerne blev vist ud, begærede forsvarerne navneforbud over deres klienter.

Også dette efterkom dommeren, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra at beskrive de sigtedes personer i detaljer.