Fire fyre stak 17-årig med kniv - han havde sex med den enes søster

En 17-årig mand med sydlandske rødder og bopæl i Aarhus har tilsyneladende sat sit liv på spil efter at have haft sex med en jævnaldrende pige.

I hvert fald var det angiveligt pigens bror og tre andre yngre mænd, som med en kniv overfaldt den 17-årige mandag ved 13-tiden ved Aarhus Handelsgymnasium i det nordlige Aarhus. Ifølge vidner til overfaldet blev den 17-årige desuden sparket en halv snes gange i hovedet og på overkroppen.

Anholdt i bybus

Efter overfaldet flygtede den 17-årige ind på gymnasiet, mens gerningsmændene på 18 og 19 år flygtede i retning af Grenåvej. Her hoppede de på en bus, som kort efter blev stoppet i Viby, hvor de alle fire blev anholdt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger blødte knivofferet fra en flænge i ryggen, da han dybt rystet søgte tilflugt på gymnasiet, hvor han kun har været elev i en uge. En ansat holdt ham i hånden, mens andre medarbejdere gav ham førstehjælp. Kort efter ankom en ambulance, som bragte ham til traumecentret på Skejby Sygehus.

Uden for livsfare

Politiet oplyste mandag eftermiddag, at den 17-årige var uden for livsfare, selv om han var blevet stukket flere gange.

Overfaldet blev overværet af 3.g-veninderne Cathrine Falkenberg, Astrid Juul Jørgensen og Rebecca Due Langvad.

- De fire fyre står og skubber til ham fyren. Pludselig er der én, der hiver en kniv frem fra en anorak eller lignende. Han bliver stukket og falder om, og mens han ligger ned, sparker de ham og råber, at han har været sammen med den enes søster, lyder det.

- Vi råbte til dem, at de skulle lade ham være. De kiggede lidt på os, men så løb de, fortæller Astrid Juul Jørgensen, som også har afgivet forklaring til politiet.

Lærere gav førstehjælp

Ifølge Hans Henning Nielsen, der er uddannelsesdirektør på skolen, blev der straks taget hånd om den tilskadekomne.

- Der blev hurtigt sørget for førstehjælp fra skolens personale. Vi koncentrerede os om at hjælpe ham, indtil ambulancen kom frem, siger Hans Henning Nielsen.

Sigtes for grov vold

Hele mandag eftermiddag blev området finkæmmet af politihunde og kriminalteknikere. Det er ikke oplyst, om gerningsvåbnet er fundet.

Østjyllands Politi sigter foreløbig de fire anholdte for grov vold. Tirsdag formiddag afgøres det, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.

Knivstikkeri ved gymnasium