Fire idoler likvideret af heksejægere: Dræbt for at være modig og smuk

Det er stadigvæk livsfarligt at være kvinde, smuk og rollemodel i det moderne Irak. Mørkemænd har i hurtig rækkefølge dræbt fire kvinder, der nægtede at skamme sig over at være populære og moderne

Endnu en modig og smuk rollemodel med millioner af følgere på de sociale medier er op til weekenden blevet dræbt i Irak.

Den populære, tidligere topmodel og skønhedsdronning Tara al-Fares blev således fredag ifølge det britiske dagblad The Guardian likvideret med tre pistolskud på åben gade.

Herover: Tara al-Fares på sin Instagram-profil med en ærbar men flirtende attitude.

En motorcyklist kørte op ved siden af Taras Porsche i Bagdad.

Et øjeblik senere skød den ukendte mand den 22-årige datter af en kristen far og en muslimsk mor igennem en siderude.

Skarp, utraditionel og smuk

Det er fjerde gang siden august, at unge, kvindelige, irakiske medie-personligheder - en model, to ejere af skønhedssaloner og en menneskerettigheds-forkæmper - mister livet dramatisk i Irak.

Det eneste, de har til fælles er, at de nægtede at bøje sig for konservative konventioner om, at er man smuk, utraditionel og skarp i pæren, skal man dække sig til, holde kæft og være flov.

- Vi har med en moderne heksejagt at gøre, siger Zainab Salbi, irakisk leder af en kvinde-organisation i New York, til The Guardian, og hun tøver ikke med at kalde bølgen af drab på frigjorte rollemodeller for et 'konservativt tilbageslag'.

Rasha al-Hassan, direktør for en irakisk menneskerettigheds-organisation, var ikke bange for at optræde med makeuop i medierne. Foto: Privatfoto

Fælles for de fire drab på Tara al-Fares, Suad al-Ali, Rasha al-Hassan og 'Iraks Barbie' Rafifi al-Yasseri er, at de alle er uopklarede og har udløst international fordømmelse.

2,7 millioner følgere

Iraks fungerende statsminister Haider al-Abadi erkender, at sammenhængen ikke er 'tilfældig'. Han har stillet sig i spidsen for en regulær klapjagt på kvindernes mordere, men resultaterne lader vente på sig.

Især det seneste skuddrab på Tara al-Fares har bragt sindene i kog og delt Iraks befolkning. Nogle raser over heksejagten, mens andre betegner hende som 'en luder', der selv er skyld i sin tragiske skæbne.

Herover: Få danskere ville tage anstød af Tara al-Fares. Men hun delte Iraks befolkning.

Det sidste er svært at finde mening i. Tara al-Fares var på ingen måde vulgær, oprørsk eller politisk aktiv. Hendes 'forbrydelse' bestod snarere i, at hun var alenemor og fraskilt efter at have giftet sig som 16-årig og en sprudlende personlighed med 2,7 millioner Instagram-følgere.

Nogle få kig på de sociale medier afslører, at hun nægtede at opføre sig som en nedbøjet enkefrue.

Tara al-Fares har en relativt dydig fortid som topmodel og optrådte i de sidste par år af sit liv smilende, utilsløret, med fuld livsglæde og makeup og vestligt modetøj.

Mystisk drab på Iraks Barbie

Dr. Rafif al-Yasseri was found dead today in her home. She was a noted public figure in #Iraq: she had her own beauty clinic; provided free cosmetic surgery to burn victims & others in need of med attention; & did much philanthropic work.



Cause of death is still unknown. pic.twitter.com/PGNLaKax3s — Ruba Ali Al-Hassani (@RubaAlHassani) 17. august 2018

Herover: Iraks Barbie alias plastickirurgen Raffi al-Hassan.

Oprørske i vestlig forstand var de tre andre kvinder på de irakiske mørkemænds dødsliste heller ikke.

Den berømte 32-årige plastikkirurg Rafifi al-Yasseri, der drev en skønhedssalon og var kendt som 'Iraks Barbie', stødte det ærkekonservative borgerskab ved at tale åbent om kvinders ret til at bestemme over deres eget liv og udseende.

Nøjagtigt hvordan hun døde, er ikke meldt ud. Men officielle udmeldinger om, at hun skulle være død i sit hjem som følge af en narkotisk overdosis, er indtil videre udokumenterede - og opfattes generelt som temmelig utroværdige.

Drab på overvågningskamera

Menneskerettigheds-aktivisten Suad al-Ali blev skudt og dræbt i den sydirakiske by Basra af en ukendt gerningsmand.

Et overvågningskamera viser angrebet på den unge kvinde, da hun efter indkøb ville sætte sig ind i et køretøj.

Det fjerde hate crime-offer, Suad al-Ali, var direktør for organisationen al-Weed al Alaiami for Human Rights'.

Det fjerde had-offer, Rasha al-Hassan blev ifølge BBC dræbt en uge efter al-Yasseris død. Hun drev Viola Beauty Center i Bagdad og var kendt for at være en stærk fortaler for kvinders ligeberettigelse.