Fire kæntret i jolle: Mand omkommet

En mand er fredag aften fløjet til Rigshospitalet, efter han sammen med tre andre kæntrede i en jolle ud for kysten på det østlige Langeland.

Det oplyser Fyns Politi.

'Vi har fået en anmeldelse om en kæntringsulykke i havet ud for kysten. Fire personer er kæntret i en jolle i forbindelse med fiskeri. Jolle og personer er selv drevet i land,' skriver politiet på Twitter.

'Der er tale om fire tyskere. De tre er forkomne men i live, mens den fjerde er fløjet til Rigshospitalet med helikopter,' lyder det videre.

Omkring klokken 22 oplyser politiet, at manden der blev bragt på Rigshospitalet er en 67-årig mand fra Tyskland. De øvrige er henholdsvis 56, 57 og 67 år.

Manden blev bragt afsted af Forsvaret.

- De var rimeligt forkomne, da vi nåede frem. De havde ligget længe i vandet, fortæller den vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter.

Operationscentret modtog anmeldelsen klokken 19.20. Herefter blev en helikopter fra Flyvestation Skrydstrup sendt af sted mod Langeland.

Også flere skibe - herunder Færgen Lolland og et af Forsvarets skibe - satte kurs mod den kæntrede jolle for at redde de nødstedte sejlere.

Dog nåede jollen og de ombordværende at drive langt ind mod land, inden de øvrige skibe nåede frem, og de kom op af vandet ved egen hjælp.

Ifølge den vagthavende ved Forsvarets Operationscenter formåede sejlerne at kravle op på bugen af båden, efter at den var kæntret. På den måde drev de sammen med båden ind mod kysten.

