Fire kvinder antastet på et døgn: Mand anholdt

En mand har det seneste døgn antastet fire kvinder i Aalborg, og tirsdag eftermiddag har Nordsjællands Politi anholdt en 24-årig mand i sagen.

Han er mistænkt for at have antastet en kvinde mandag samt tre kvinder tirsdag, fortæller vagtchef Henrik Beck.

- Det sidste tangerer et voldtægtsforsøg. Her springer han på kvinden på gaden, befamler hende på brysterne, overkysser hende og befamler hende på lårene, indtil der kommer nogle tililende, som får ham overmandet, siger han.

De andre tilfælde har været knap så voldsomme. Ifølge vagtchefen gik manden blandt andet bag en kvinde og befamlede hende på brysterne.

- I et andet tilfælde har han ved tale forsøgt at komme i kontakt med hende. Han har rykket hende i armen, indtil hun slår fra sig og løber, siger Henrik Beck.

Episoderne har udspillet sig forskellige steder i Aalborg. Tirsdag klokken 12.40 fik politiet en anmeldelse om, at manden antastede en 49-årig kvinde ved Rema1000 i Gug.

Klokken 16.28 fik det en anmeldelse om en episode ved Provstejorden, hvor den forurettede var en 17-årig pige.

Den sidste episode, som politiet betegner som et voldtægtsforsøg på en 23-årig kvinde, fandt sted på Kong Christians Allé ud for museet Kunsten klokken 16.42.

Nogle borgere, der havde overværet episoden ved Provstejorden, besluttede sig for at følge efter manden.

- Da han løber derfra, stjæler han en cykel og påkører faktisk en bil i forbindelse med flugten.

- Men han rejser sig, sætter sig op og cykler videre, indtil han lige pludseligt smider den cykel, løber tværs over Kong Christians Allé og springer på kvinden (den 23-årige, red.), siger vagtchefen.

De, der var fulgt efter manden fra Provstejorden, samt andre nær den sidste adresse, får overmandet den 24-årige, da kvinden skriger om hjælp.

Her holder de ham, til politiet kommer frem.

Den 24-årige mand er bosiddende i Viborg, der hører under Midt- og Vestjyllands Politikreds. Og her kender politiet ham i forvejen.

- Politiet kender ham for nogle lignende forhold i den politikreds fra sidste måned. Så vi kender ham primært for blufærdighedskrænkelser, siger Henrik Beck.

Den 24-årige var desuden i kontakt med psykiatrien i maj i år, oplyser politiet.

Den vagthavende jurist i kredsen har som udgangspunkt vurderet, at manden skal fremstilles i et grundlovsforhør onsdag. Her vil en anklager i så fald kræve ham varetægtsfængslet.

Der bliver dog først taget endeligt stilling til, om han skal fremstilles, onsdag morgen.

Manden er kort efter klokken 21 tirsdag ikke blevet afhørt i sagen endnu. En retsmediciner skal først undersøge ham, hvilket er kutyme i sager om eksempelvis voldtægtsforsøg.