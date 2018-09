Fire mænd anholdt for at holde liv i LTF

Ved en tryghedsskabende indsats i Nivå torsdag aften er fire mænd blevet anholdt og sigtes for at deltage i såkaldt videreførsel af en ulovlig forening, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den ulovlige forening er Loyal To Familia, LTF, som for nylig blev erklæret forbudt af Rigsadvokaten.

De fire i alderen 20-23 år, som var forsamlet ved Nivå Centret blev anholdt klokken 2015.

Ingen af de fire mænd er har ønsket at udtale sig til politiet, og det skal i løbet af formiddagen vurderes, om der er juridisk grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Med anholdelsen er det en sjældent brugt bestemmelse i straffeloven, som politiet har taget i brug.

Strafferammen er fængsel op til to år.

Rigsadvokatens begrundelse for at erklære LTF forbudt skyldes, at man mener, banden forbindes til meget alvorlig kriminalitet.

På et tidspunkt skal dommere i Københavns Byret afgøre, om der er grundlag for at opløse gruppen. Retten skal også tage stilling til, om Loyal To Familia overhovedet er en forening i grundlovens forstand.